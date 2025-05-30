Україна має зупинити мобілізацію, а Росія може воювати вічно: Небензя виступив із новою порцією маячні

Він сказав, що нового "Мінська" не буде

Росія вимагає, щоб країни Заходу припинили постачання озброєння Україні під час можливого перемир'я.

Про це сказав постійний представник Росії в ООН Василь Небензя. Його цитують росЗМІ.

"На час перемир'я країни Заходу мають припинити постачання озброєнь київському режиму, а Україна — зупинити мобілізацію", — заявив Небензя.

За словами представника держави-агресора, Росія "принципово готова розглянути можливість припинення вогню" і наголосив, що нового "Мінська не буде".

Серед основних заяв російського дипломата були й такі:

Небензя стверджував, що збройні сили рф "здатні продовжувати і нарощувати бойові дії стільки, скільки потрібно" і нібито "успішно просуваються по всій лінії фронту".

"Якщо буде потрібно, будемо воювати заради цього стільки, скільки потрібно. І жодних загроз на наших кордонах, жодного антиросійського, неонацистського утворення в зоні нашого сусідства ми більше не допустимо", — цинічно заявив Небензя.

Представник агресора також заявив, що президент Зеленський "боїться втратити владу", тому не хоче зупинки бойових дій.

Окремо Небензя погрожував "розглянути всі опції" для "адекватної відповіді" у разі поставок німецьких ракет Taurus Україні, назвавши це "неприпустимим кроком".

Крім того, російський дипломат стверджував, що удари росії по об'єктах ВПК України начебто подають Трампу як "цілеспрямовані атаки на мирні об'єкти".

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії пояснили, чому відмовилися надсилати меморандум до зустрічі у Стамбулі.