Україна має зупинити мобілізацію, а Росія може воювати вічно: Небензя виступив із новою порцією маячні
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Він сказав, що нового "Мінська" не буде
Росія вимагає, щоб країни Заходу припинили постачання озброєння Україні під час можливого перемир'я.
Про це сказав постійний представник Росії в ООН Василь Небензя. Його цитують росЗМІ.
"На час перемир'я країни Заходу мають припинити постачання озброєнь київському режиму, а Україна — зупинити мобілізацію", — заявив Небензя.
За словами представника держави-агресора, Росія "принципово готова розглянути можливість припинення вогню" і наголосив, що нового "Мінська не буде".
Серед основних заяв російського дипломата були й такі:
- Небензя стверджував, що збройні сили рф "здатні продовжувати і нарощувати бойові дії стільки, скільки потрібно" і нібито "успішно просуваються по всій лінії фронту".
"Якщо буде потрібно, будемо воювати заради цього стільки, скільки потрібно. І жодних загроз на наших кордонах, жодного антиросійського, неонацистського утворення в зоні нашого сусідства ми більше не допустимо", — цинічно заявив Небензя.
- Представник агресора також заявив, що президент Зеленський "боїться втратити владу", тому не хоче зупинки бойових дій.
- Окремо Небензя погрожував "розглянути всі опції" для "адекватної відповіді" у разі поставок німецьких ракет Taurus Україні, назвавши це "неприпустимим кроком".
- Крім того, російський дипломат стверджував, що удари росії по об'єктах ВПК України начебто подають Трампу як "цілеспрямовані атаки на мирні об'єкти".
Раніше "Телеграф" писав, що у Росії пояснили, чому відмовилися надсилати меморандум до зустрічі у Стамбулі.