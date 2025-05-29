Москва ризикує погіршити відносини з Вашингтоном: турецький дипломат пояснив причину

Росія може опинитися в ізоляції

Росія ризикує потрапити в невигідне становище перед США, якщо не продемонструє готовність до компромісів у переговорному процесі щодо України. Таку думку висловив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан.

На відміну від росіян, Київ та європейські партнери вже зробили кроки назустріч американській позиції. Про це турецький міністр заявив перед візитом до Києва, пише Anadolu Ajansı.

"США відіграють важливу роль у посередництві. Президент Дональд Трамп демонструє політичну волю від самого початку. Не проявляючи гнучкості, як це зробили Україна та Європа, Росія може опинитися в невигідному становищі в очах США", – наголосив Фідан.

Турецький дипломат підкреслив, що обидві сторони конфлікту бажають припинення вогню, але мають різні вимоги. За його словами, всі відповідальні країни мають зробити кроки для врегулювання ситуації.

Фідан підкреслив, що українська та європейська сторони проявили гнучкість щодо адаптації до позиції Сполучених Штатів. На думку турецького дипломата, якщо Москва не покаже аналогічну готовність до компромісів, це може негативно вплинути на її відносини з Вашингтоном.

29 травня турецький міністр прибуде до Києва для обговорення переговорного процесу. У рамках візиту заплановані зустрічі з українськими офіційними особами, зокрема з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою і, можливо, з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні висунули вимогу щодо переговорів у Стамбулі. Українська сторона чекає, коли Росія передасть свій меморандум.