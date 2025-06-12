"Шахеди" стали ще смертоноснішими: експерт розповів, чи врятують дві стінки

Нові "Шахеди" вже зовсім не такі, якими вони були кілька років тому

Росія постійно вдосконалює свої безпілотники типу "Шахед", роблячи їх більш смертоносними насамперед громадянського населення. Тепер деякі з них можуть поранити людину, навіть якщо вона знаходиться за двома стінками.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у коментарі "Телеграфу". За його словами, йдеться про термобаричні боєголовки, а також боєголовки зі шрапнеллю.

Він нагадав, що термобаричні боєприпаси краще працюють у закритих просторах, оскільки розпорошують запальну речовину, яка потім вибухає та створює ударну хвилю. Класичні осколково-фугасні бойові частини теж зазнали змін і зараз "Шахед 136" може нести до 90 кілограмів вибухової речовини. За потужністю це можна порівняти з вибухом 250-кг авіаційної бомби.

При цьому Коваленко зазначає, що у разі потрапляння такого дрона у будинок правило двох стінок може спрацювати, але поранення людина все одно отримає. Тому найкращим варіантом буде спеціально облаштоване бомбосховище.

"Це засіб терору. Вони (росіяни — ред.) саме так роблять для того, щоб максимізувати кількість жертв і щоб рівень терору був максимальним", — сказав експерт.

Як повідомлялося раніше, Коваленко раніше назвав ефективний спосіб боротьби з російськими дронами. На допомогу можуть прийти турбогвинтові штурмовики.