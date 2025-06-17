Чому "шахеди" долітають до Києва? Експерт назвав головні причини

Останнім часом дрони росіян стало збивати важче

Обстріл Києва, що стався в ніч на вівторок, 17 червня, став одним із наймасовіших і найкривавіших ударів. На момент публікації відомо про 139 постраждалих та 15 загиблих внаслідок атаки людей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили 440 БПЛА: 280 ударних типу Shahed та 160 безпілотників-імітаторів. Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів "Телеграфу", чому російські дрони долітають до Києва.

Дорогою до столиці дрони пролітають сотні кілометрів через інші області. За словами Криволапа, головна причина – відсутність повноцінного радіолокаційного покриття та чергова, а не постійна система ППО.

"У нас на городах стоять мобільні вогневі групи? Чи засоби ППО там стоять? Ні. У нас чергове ППО. У нас немає навіть повного радіолокаційного покриття", — констатував експерт. За його словами, коли дрони пролітають через Сумську, Полтавську чи Чернігівську області, їх виявляють лише фрагментарно.

Експерт наполягає на необхідності підняти радари на висоту чи на бортах літаків, чи на прив’язних аеростатах. Це просте рішення, яке працює у багатьох країнах. Однак, за словами Криволапа, українські фахівці з ППО мають іншу позицію.

Окремо він пояснив, чому стало важче збивати ворожі дрони. По-перше, тому що Росія адаптує тактику, а українська сторона відстає. По-друге, через залежність від дорогих засобів ураження: "Вчора збивали їх ракетами. Але як накопичити стільки ракет? Вартість ураження стає надто високою", — підсумував він.

Ключовим чинником, що визначає ефективність ОТРК "Сапсан"/"Гром-2" та його вплив на перебіг війни з Росією, є налагодження серійного виробництва. Про це "Телеграфу" розповіли військові експерти, які також уточнили необхідну Україні кількість ракет.