"Шахеди еволюціонують": Ігнат розповів про підступність росіян

Ціна "шахеда" – 200 тисяч доларів

"Шахеди", якими росіяни обстрілюють мирні українські міста, еволюціонують. Ворог намагається вдосконалити їх, щоб зробити більш ефективними.

Про це розповів полковник Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, "Українській правді". Натомість українські захисники опановують нові способи збиття ворожих безпілотників.

"Шахеди еволюціонують. Їх спочатку просто пофарбували в чорний колір, потім наростили захист від систем РЕБ, тепер треба більше станцій, щоб шахед подавити. У його антені з'явилося багато компонентів, які захищають від РЕБ. Хоча РЕБ – ефективний спосіб придушення. Дрон не летить у ціль, дай Бог, щоб він упав десь у поле. РЕБ подавляє як ракети, так і БПЛА", — розповів Ігнат.

Українські захисники використовують нову технологію для збиття "шахедів"

Речник Повітряних сил додав, що в Україні почали збивати "шахеди" зенітними дронами. Це почали робити нещодавно, проте вже є результати.

"Не так давно, але вже є певні результати збиття шахедів саме зенітними дронами, як їх називають. Це впроваджується в усіх Силах оборони. Я думаю, що буде масштабуватися. Потрібно йти на крок вперед", — зазначив він.

Росія йде на хитрість

Ігнат нагадав, що згідно з відкритою інформацією, ціна "Шахеда" – 200 тисяч доларів. Навіть якщо Росії вдалося на чомусь здешевити виробництво, все одне воно вимагає значних коштів. Тому ворог йде на хитрість.

"Навіть якщо вони десь здешевили виробництво, все одно це все дуже дорого. Саме тому з "Шахедами" літають дрони-імітатори, про які ми з вами говоримо, які радіолокаційно, в принципі, схожі. Але вже коли підлітають ближче, то Сили оборони можуть розрізнити по звуку, візуально, що це саме летить. І тому по кожній цілі буде застосовано ту чи іншу зброю", — пояснив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, Ігнат також розповів, що означають для України уражені російські літаки в ході операції СБУ "Павутина". Він навів конкретні цифри й вони вражають.