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За підсумками розмови Трампа і Путіна варто розуміти одне. І президенту США це казали не один раз - Ігаль Левін

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Ігаль Левін
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Путін заявив Трампу про наміри щодо України
Путін заявив Трампу про наміри щодо України. Фото росЗМІ

Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін розповів, що Путін прямо заявив Трампу про намір знищити українську державність, і без західної підтримки це стане можливим

Помічник Путіна Юрій Ушаков за підсумками розмови Трампа і Путіна зазначив, що однією з тем бесіди, що відбулася, було те, що Росія домагатиметься й надалі поставлених цілей і усунення, словами Путіна, першопричин конфлікту — мовляв, Росія від цих цілей не відступиться.

Власне, це все, що потрібно знати про цю розмову.

Нагадаю, що з точки зору Путіна, першопричини — це українська революція і курс України як самостійної і незалежної держави з орієнтацією на Захід.

Тобто Путін повідомив Трампу, що його мета, як і раніше, — це підпорядкування за будь-яку ціну всієї України і позбавлення її суб'єктності та незалежності.

Утім, саме це Путін і заявляв нещодавно: те, що вони хочуть всю Україну — не якусь її частину, а саме всю.

Путін досить послідовний тут у своїх заявах — і саме це він говорить як публічно, так і президенту США.

Тобто війна триватиме, і якщо США не повернуть уже законтрактованої допомоги, плюс не погодяться продавати Україні зброю (а Київ саме на цьому і наполягає — мовляв, ми купимо, тільки продайте), то це буде пряме сприяння ось цьому самому бажанню Путіна.

Джерело: Telegram-канал Ігаля Левіна.

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Теги:
#США #Росія #Війна #Володимир Путін