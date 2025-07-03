Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін розповів, що Путін прямо заявив Трампу про намір знищити українську державність, і без західної підтримки це стане можливим

Помічник Путіна Юрій Ушаков за підсумками розмови Трампа і Путіна зазначив, що однією з тем бесіди, що відбулася, було те, що Росія домагатиметься й надалі поставлених цілей і усунення, словами Путіна, першопричин конфлікту — мовляв, Росія від цих цілей не відступиться.

Власне, це все, що потрібно знати про цю розмову.

Нагадаю, що з точки зору Путіна, першопричини — це українська революція і курс України як самостійної і незалежної держави з орієнтацією на Захід.

Тобто Путін повідомив Трампу, що його мета, як і раніше, — це підпорядкування за будь-яку ціну всієї України і позбавлення її суб'єктності та незалежності.

Утім, саме це Путін і заявляв нещодавно: те, що вони хочуть всю Україну — не якусь її частину, а саме всю.

Путін досить послідовний тут у своїх заявах — і саме це він говорить як публічно, так і президенту США.

Тобто війна триватиме, і якщо США не повернуть уже законтрактованої допомоги, плюс не погодяться продавати Україні зброю (а Київ саме на цьому і наполягає — мовляв, ми купимо, тільки продайте), то це буде пряме сприяння ось цьому самому бажанню Путіна.

Джерело: Telegram-канал Ігаля Левіна.