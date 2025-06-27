"Ідіоти, скоро здохнуть". У Путіна трапилася істерика через Захід, не забув і про Україну

Якоїсь миті кремлівський диктатор перестав добирати слів

У п’ятницю, 27 червня, президент Російської Федерації Володимир Путін під час пресконференції за підсумками візиту до Мінська зробив низку заяв. Глава Кремля почав з України, а потім впав в істерику.

"Телеграф" зібрав основні вислови російського диктатора, деякі з яких можна м’яко назвати дивними.

Переговори Росії та України

Путін заявив, що Москва готова до проведення третього раунду переговорів, наразі глави делегацій обговорюють можливу дату нової зустрічі. За його словами, РФ продовжить подальші контакти з Україною після завершення обміну. Також він додав, що "обидві сторони підтримують оперативний контакт".

Глава Кремля зазначив, що проєкти меморандумів між країною-агресоркою Росією та Україною щодо припинення вогню мають стати основною темою наступного раунду переговорів.

"Проєкти України та Росії з врегулювання — два прямо протилежні меморандуми, у цьому немає нічого дивного", – додав він.

Економіка Росії

Російський диктатор нарешті визнав проблеми економіки РФ. Хоча він говорив про зростання економіки минулого року, але попередив, що цього року "буде скромніше набагато".

"Оборонні витрати в Росії — 13,5 трлн рублів, це чимало, країна заплатила за це інфляцією", — констатував Путін.

Говорячи про спроби "поховати" економіку Росії на Заході, глава Кремля вже не добирав слів: "Ідіоти, самі скоро здохнуть там, а нас ховають, не перестаючи".

Уявна агресія Заходу

Також президент РФ багато говорив про "агресію Заходу", який нібито намагається все звалити з хворої голови на здорову.

"Говорять про нашу "агресію". На себе подивіться! – заявив він. – Не Росія агресивна, а колективний Захід".

У контексті того, хто ж таки агресивніший, Путін також не зміг не осідлати свого "улюбленого конька" з приводу підтримки країнами Заходу Революції Гідності в Україні, яку він традиційно назвав "держпереворотом".

"Вони або самі ідіоти, або нас за дурнів приймають", — сказав він.

Глава Кремля додав, що оборонні витрати спрямовані не на агресію щодо Європи, а на "завершення СВО з потрібним результатом".

"Захід під приводом уявної агресивності Росії має намір переозброюватися — нехай переозброюється", — заявив Путін.

Відносини між Росією та США

Примітно, що лідер РФ у своїх висловлюваннях з невідомої причини відокремлював Сполучені Штати від колективного Заходу. Попри свої істеричні нападки на останній, він заявив, що відносини між Росією та США починають вирівнюватися, а перші кроки в цьому напрямі вже зроблено.

"Зустріч із Трампом цілком можлива: із задоволенням її готуватимемо", – сказав Путін.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив на форумі Fair play, що від нападу на Європу та країни-члени НАТО, Кремль утримують лише санкції та героїчна боротьба українського народу.