Чого чекати від "літнього наступу" Росії: Буданов розповів про плани Путіна

Окупанти не покажуть нічого нового на фронті

Росіяни не планують зупиняти свій "літній наступ", проте навряд чи зможуть показати на фронті щось нове. На тлі цього вони продовжують працювати над зближенням із країнами на кшталт КНДР.

Про це розповів начальник ГУР Кирило Буданов журналістці Ірині Сампан. За його словами, Володимир Путін дуже чітко озвучив свої наміри щодо захоплення всієї території України, на яку "ступить нога російських солдатів".

"Нам як громадянам необхідно зробити висновок лише один — що треба реально захищати свою країну, а не ховатися від ТЦК або чогось подібного. Інакше прийде ТЦК Російської федерації, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені", — сказав Буданов.

Говорячи про "літній наступ" росіян, глава розвідки наголосив, що він уже йде і на фронті окупанти не зможуть показати нічого нового.

"(Буде, — ред) все, що ви зараз бачите, картинка не зміниться", — сказав він і додав, що війна перебуватиме в поточному стані до "завершення мирних переговорів".

Крім того, Буданов зазначив, що КНДР і надалі надаватиме своїх людей на потреби Росії. Частина з них працюватиме далеко від фронту, але частина з них підпише контракт і вступить до лав окупантів. Що стосується кількості північнокорейських солдатів у російській армії, то, як і раніше, її можна оцінити на рівні 12 тисяч осіб.

В обмін на надання своїх солдатів, Північна Корея отримує доступ до воєнних технологій. Наприклад, ЗРК "Панцир" вже стоять у Пхеньяні, але поки що обслуговуються російським персоналом, проте невдовзі північнокорейські військові закінчать підготовку.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров говорив, що Кім Чен Ин відправив на війну проти України не рядових солдатів, а елітних бійців із "особистого резерву".