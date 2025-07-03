Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин рассказал, что Путин прямо заявил Трампу о намерении уничтожить украинскую государственность, и без западной поддержки это станет возможным

Помощник Путина Юрий Ушаков по итогам разговора Трампа и Путина отметил, что одной из тем состоявшейся беседы было то, что Россия будет добиваться и в дальнейшем поставленных целей и устранения, словами Путина, первопричин конфликта — мол, Россия от этих целей не отступится.

Собственно, это все, что нужно знать об этом разговоре.

Напомню, что с точки зрения Путина первопричины — это украинская революция и курс Украины как самостоятельного и независимого государства с ориентацией на Запад.

То есть Путин сообщил Трампу, что его цель по-прежнему — подчинение любой ценой всей Украины и лишение ее субъектности и независимости.

Впрочем, именно это Путин и заявлял недавно: то, что они хотят всю Украину — не какую-то ее часть, а всю.

Путин достаточно последователен здесь в своих заявлениях — и именно это он говорит как публично, так и президенту США.

То есть война будет продолжаться, и если США не вернут уже законтрактованную помощь, плюс не согласятся продавать Украине оружие (а Киев именно на этом и настаивает — мол, мы купим, только продайте), это будет прямое содействие вот этому самому желанию Путина.

Источник: Telegram-канал Игаля Левина.