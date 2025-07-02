Засіло в голові Путіна? Яке українське місто він хоче захопити до мирних переговорів

Втрата цього адмінцентру може вплинути на переговорні позиції України

Господар Кремля Володимир Путін не має можливості захопити Одесу, щоб вийти на кордон з Румунією та Молдовою й ізолювати Україну від моря, тому буде намагатися реалізувати свої загарбницькі плани в іншій частині нашої країни. Це – один із обласних центрів на сході України.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів ексдепутат Держдуми РФ, російський опозиціонер Ілля Пономарьов. Він пояснив, наскільки здійсненними є плани Путіна.

— Набагато більш імовірною є спроба захопити Суми. І я вважаю, що саме це головне, що існує в голові у Путіна, бо він вважає, що через це можна принципово змінити перемовну позицію [України], — каже російський опозиціонер.

Він нагадав, що Путін постійно погрожує Києву, що після кожного наступного кроку РФ мирні умови для України будуть гіршими.

— Але поступові зміни на традиційних фронтах (Донеччині, Луганщині і навіть Харківщині), — це не якась принципова зміна ситуації, що вплине на перемовну позицію України. А от втрата Сум — безумовно, так. Але зараз виглядає, що й там нічого не вийде. І я вважаю, що цей час буде витрачено літом, але восени ми все одне повернемось до переговорів, які починали у квітні й травні, — підсумував Ілля Пономарьов.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", як Путін подасть росіянам закінчення війни в Україні.