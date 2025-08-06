Все вирішиться дуже скоро: Трамп розповів, від чого залежатимуть мита проти Росії

Доля нових мит проти Росії та її партнерів залежить від підсумку зустрічі 6 серпня

Президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію про те, що його представник Стів Уіткофф вирушив до Москви. За його словами, зустріч із росіянами відбудеться вже 6 серпня.

Про це він розповів під час брифінгу для журналістів у Білому домі. Трамп зазначив, що залежно від результатів цієї зустрічі буде вирішено питання щодо запровадження нових тарифів проти Росії та країн, які їй допомагають.

"У нас завтра буде зустріч із Росією. Подивимося, що буде", — сказав він.

При цьому американський президент додав, що США важко працюють над тим, щоби завершити війну Росії проти України. При цьому він похвалився, що за лічені дні зміг завершити кілька воєн, включаючи зіткнення між Індією та Пакистаном, проте вторгнення російське вторгнення виявилося найскладніше.

Як повідомлялося раніше, у серпні у Вашингтоні повідомили, що першого мита отримає Індія за те, що купує російську нафту і тим самим фінансує агресію проти України. Це може дуже скоро призвести до того, що країні доведеться зіткнутися з масштабними вторинними санкціями США.

Варто зазначити, що розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак раніше розповів "Телеграфу", що українцям не варто плекати особливих надій на те, що мита Трампа якось зможуть вплинути на рішення Путіна продовжувати війну.