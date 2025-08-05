Росія хоче захопити не лише Покровськ. Які ще міста Донбасу у списку мрій Путіна

Тактика загарбників залишається незмінною

Росіяни концентрують основні зусилля в районі Покровська, намагаючись оточити місто. Однак на ньому окупанти зупинятися не мають наміру.

Про це "Телеграфу" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, тиск на Покровськ це частина зусиль із захоплення всієї Донецької області.

"Ми говоримо про Покровськ як важливий оборонний вузл нашої лінії бойового зіткнення. І сьогодні ворог зосередив там найбільші зусилля, як у матеріальному плані — техніка, озброєння — так і особовому складі. Діє тактика незмінна по всьому фронту — це тактика малих груп", — сказав Братчук.

Окрім прагнення взяти Покровськ в оточення, росіяни мають бажання зайняти й інші міста Донецької області. Серед них Костянтинівка, Мирноград, Добропілля, а в більш віддаленій перспективі — Слов’янськ і Краматорськ.

Паралельно з цим росіяни намагаються вийти до Куп’янська (Харківська область), а для цього намагаються прорватися на Лиманському напрямі та захопити Лиман.

Братчук наголосив, що нинішня головна мета загарбників зводиться до встановлення контролю над усією Донецькою областю.

Як повідомлялося раніше, за оцінками військових, зараз під Покровськом знаходиться 110-тисячне угруповання росіян, яке повільно намагається оточити місто та атакувати його з трьох сторін.

Військовий аналітик Іван Ступак раніше казав, що Покровськ уже взято в півкільце, але поки що ВСУ вистачає простору для постачання міста всім необхідним для оборони.