Керівник проектів Інституту інформаційної безпеки – про формування в Україні європейської моделі підтримки і розвитку спорту

Скандал з підозрою ексдиректору комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Козак" у розтраті понад 740 тисяч гривень, виділених на ремонтні роботи, вкотре поставив на порядок денний питання необхідності проведення системної реформи вітчизняного спорту. Непрозорість, відсутність об’єктивного звітування, яке б відображало реальну кількість дітей, що відвідують тренування в системі ДЮСШ, – це лише незначна частина проблем, які потрібно вирішувати в спортивній сфері. Зрештою основоположний нормативно-правовий акт у галузі спорту, закон "Про фізичну культуру і спорт", був ухвалений понад 30 років тому – в 1993 році.

Саме зараз, у період, коли країна бореться за право визначати своє майбутнє, спорт має стати не лише майданчиком для перемог, а й інструментом зміцнення національної єдності, підвищення мотивації та покращення міжнародного іміджу. Для цього потрібна комплексна реформа, яка охоплюватиме всі рівні: від дитячо-юнацького спорту до національних збірних.

Чому реформа неминуча

Модель розвитку спорту в Україні побудована на радянській спадщині: надмірній централізації, застарілих управлінських підходах, недостатній прозорості розподілу фінансування та відсутності сучасних інструментів менеджменту. Регулювання сфери спорту з боку держави, інструменти підтримки та самоорганізації спортивних організацій увібрали в себе найгірші елементи радянської системи управління та важко сприймають філософію здорового способу життя і розвитку масового спорту.

Як наслідок, маємо нерівномірний доступ до спортивних ресурсів у регіонах та низький рівень залученості приватного сектору. До цього ще можна додати відсутність вимірюваних індикаторів розвитку галузі, феодалізацію окремих спортивних федерацій, плачевний рівень підготовки в частині ДЮСШ тощо.

Що закладається в логіку нового законопроєкту "Про спорт"?

Перш за все, це формування спортивних федерацій знизу – місцевими спортивними клубами, які діють у формі громадських організацій. Вони об’єднуються та делегують своїх представників. Це дає можливість громадському сектору реально впливати на управління сферою спорту на національному рівні, а не бути лише номінальним молодшим партнером.

По-друге, прозора система фінансування та підзвітності. Законопроєкт пропонує запровадити принцип прозорого розподілу бюджетних коштів через конкурси або за принципом "гроші йдуть за спортсменом чи ініціативою". Це стимулюватиме розвиток локальних ініціатив, збільшить кількість якісних спортивних проєктів і створить здорову конкуренцію, а також сприятиме популяризації масового спорту.

По-третє, демократизація виборів керівництва федерацій. Завдяки змінам до механізму виборів керівних органів спортивних федерацій місцеві клуби отримають право через своїх делегатів обирати керівництво федерацій, що є складовою принципу належного врядування (good governance). Важлива роль переходить до представників громадських структур.

По-четверте, посилення ролі громад та організацій громадянського суспільства у прийнятті рішень місцевого значення. Ухвалення закону посилить повноваження територіальних громад при визначенні пріоритетів розвитку спорту на низовому рівні, у підтримці локальних клубів та розподілі місцевих бюджетів. Це створить умови для системної співпраці між владою та організаціями громадянського суспільства як на місцевому, так і на національному рівні.

Реформа спорту за європейськими стандартами

"Інститут інформаційної безпеки" завдяки участі у розробці і адвокації проєкту нової редакції закону "Про спорт" прагне зробити свій посильний внесок у формування в Україні європейської моделі підтримки і розвитку спорту. Український спорт має отримати прозорі і рівні для всіх правила гри, які відповідають викликам часу та заохочують до ведення здорового способу життя.

Реформа спорту – це масштабний комплексний процес, який має підвищити залученість громад та усіх зацікавлених громадян до розвитку спортивних дисциплін, забезпечити справедливий і ефективний розподіл коштів, стимулювати зростання кількості людей, залучених у спорт та фізичну активність.

Що це дасть Україні

Успішна реформа спорту:

Збільшить кількість дітей і молоді, залучених до занять фізичною культурою.

Сприятиме формуванню культури ведення здорового способу життя.

Підвищить міжнародну конкурентоспроможність українських спортсменів.

Сприятиме інтеграції України в європейську спортивну спільноту.

Створить умови для сталого розвитку спортивної інфраструктури в територіальних громадах.

***

Спорт – це не тільки медалі та кубки. Це насамперед здоров’я нації, інструмент дипломатії та символ єдності. "Інститут інформаційної безпеки" завдяки фінансовій підтримці "ІСАР Єднання" бере участь у розробці і адвокації проєкту нової редакції закону "Про спорт". У разі ухвалення закон впровадить у цій галузі європейські правила, які були апробовані та показали свої переваги. Тепер слово за нами – суспільством, спортивною громадою, експертами та владою – щоб ця реформа стала реальністю і спільним надбанням та призвела до позитивних змін у суспільній свідомості.