Руководитель проектов Института информационной безопасности — о формировании в Украине европейской модели поддержки и развития спорта

Скандал с подозрением экс-директору комплексной детско-юношеской спортивной школы "Козак" в растрате более 740 тысяч гривен, выделенных на ремонтные работы, в который раз поставил на повестку дня вопрос о необходимости проведения системной реформы отечественного спорта. Непрозрачность, отсутствие объективной отчетности, отражающей реальное количество детей, посещающих тренировки в системе ДЮСШ, – это лишь незначительная часть проблем, которые нужно решать в спортивной сфере. Наконец, основополагающий нормативно-правовой акт в области спорта, закон "О физической культуре и спорте", был принят более 30 лет назад — в 1993 году.

Именно сейчас, когда страна борется за право определять свое будущее, спорт должен стать не только площадкой для побед, но и инструментом укрепления национального единства, повышения мотивации и улучшения международного имиджа. Для этого нужна комплексная реформа, охватывающая все уровни: от детско-юношеского спорта до национальных сборных.

Почему реформа неизбежна

Модель развития спорта в Украине построена на советском наследии: чрезмерной централизации, устаревших управленческих подходах, недостаточной прозрачности распределения финансирования и отсутствии современных инструментов менеджмента. Регулирование сферы спорта со стороны государства, инструменты поддержки и самоорганизации спортивных организаций вобрали в себя самые плохие элементы советской системы управления и тяжело воспринимают философию здорового образа жизни и развития массового спорта.

Как следствие, есть неравномерный доступ к спортивным ресурсам в регионах и низкий уровень вовлеченности частного сектора. К этому можно добавить отсутствие измеряемых индикаторов развития отрасли, феодализацию отдельных спортивных федераций, плачевный уровень подготовки в части ДЮСШ и т.д.

Что закладывается в логику нового законопроекта "О спорте"?

Прежде всего, это формирование спортивных федераций снизу – местными спортивными клубами, действующими в форме общественных организаций. Они объединяются и делегируют своих представителей. Это позволяет общественному сектору реально влиять на управление сферой спорта на национальном уровне, а не быть только номинальным младшим партнером.

Во-вторых, прозрачная система финансирования и подотчетности. Законопроект предлагает ввести принцип прозрачного распределения бюджетных средств через конкурсы или по принципу "деньги следуют за спортсменом или инициативой". Это будет стимулировать развитие локальных инициатив, увеличит количество качественных спортивных проектов и создаст здоровую конкуренцию, а также поспособствует популяризации массового спорта.

В третьих, демократизация выборов руководства федераций. Благодаря изменениям в механизме выборов руководящих органов спортивных федераций местные клубы получат право через своих делегатов выбирать руководство федераций, что является составной частью принципа надлежащего управления (good governance). Важная роль переходит к представителям общественных структур.

В-четвертых, усиление роли громад и организаций гражданского общества в принятии решений местного значения. Принятие закона усилит полномочия территориальных громад при определении приоритетов развития спорта на низовом уровне, в поддержке локальных клубов и распределении местных бюджетов. Это создаст условия для системного сотрудничества между властями и организациями гражданского общества как на местном, так и на национальном уровне.

Реформа спорта по европейским стандартам

"Институт информационной безопасности" благодаря участию в разработке и адвокации проекта новой редакции закона "О спорте" стремится внести свой посильный вклад в формирование в Украине европейской модели поддержки и развития спорта. Украинский спорт должен получить прозрачные и равные для всех правила игры, которые отвечают вызовам времени и поощряют здоровый образ жизни.

Реформа спорта – это масштабный комплексный процесс, который должен повысить вовлеченность громад и всех заинтересованных граждан в развитие спортивных дисциплин, обеспечить справедливое и эффективное распределение средств, стимулировать рост числа людей, вовлеченных в спорт и физическую активность.

Что это даст Украине

Успешная реформа спорта:

Увеличит количество детей и молодежи, вовлеченных в занятия физической культурой.

Будет способствовать формированию культуры ведения здорового образа жизни.

Увеличит международную конкурентоспособность украинских спортсменов.

Будет способствовать интеграции Украины в европейское спортивное сообщество.

Создаст условия для устойчивого развития спортивной инфраструктуры в территориальных громадах.

***

Спорт – это не только медали и кубки. Это прежде всего здоровье нации, инструмент дипломатии и символ единства. "Институт информационной безопасности" благодаря финансовой поддержке "ИСАР Единения" принимает участие в разработке и адвокации проекта новой редакции закона "О спорте". В случае принятия, закон внедрит в этой области европейские правила, которые были апробированы и показали свои преимущества. Теперь слово за нами – обществом, спортивным сообществом, экспертами и властью – чтобы эта реформа стала реальностью и общим достоянием и привела к положительным изменениям в общественном сознании.