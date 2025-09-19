Український політолог Сергій Таран про те, до кого "побіжить" Трамп, аби дотиснути Путіна

Чим критичніше Трамп висловлюється щодо Путіна, тим мʼякшим він стає до Сі. Схоже, що прямі перемовини між Трампом і Сі про завершення російсько-української війни — можуть стати планом Б для Трампа, якщо його наміри завершити війну у форматі тристоронньої зустрічі США-Україна-Росія завершаться нічим. Орієнтовний початок Плану Б — початок наступного року.

Про це, по суті, і повідомив Трамп сьогодні за підсумками своєї розмови з Сі, коли сказав, що полетить у Китай на початку наступного року.

Сьогодні Трамп говорить з Сі лише про тарифи і ТікТок. Однак, розчарувавшись у можливості домовитися з Росією він буде говорити зі "старшим" Путіна — китайським лідером, який на сьогодні, як виявилося, єдиний, хто має механізми серйозно натиснути на Кремль.

Звісно, що Китай, якщо і буде це робити, то не просто так. Трампу доведеться пропонувати Сі щось масштабне. А насамперед — відмовитися від своєї головної тези у зовнішній політиці — що стримування Китаю має стати головною ціллю США.

Джерело: пост Тарана у Facebook.