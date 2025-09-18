"Показав своє справжнє обличчя". Головні заяви Трампа і Стармера з Британії

Президент США вкотре наголосив, що розчарований Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Росії Володимир Путін підвів його. Прем'єр Британії Кір Стармер додав, що голова Кремля показав "своє справжнє обличчя".

Ці заяви політиків прозвучали на їх спільному брифінгу у Великій Британії. "Телеграф" зібрав головні тези з промови Трампа та Стармера.

Що сказав президент США

Я думав, що найпростіший варіант врегулювання в Україні буде через мої стосунки з президентом Путіним, але він мене підвів. Він мене справді підвів.

Все буде зроблено правильно. Війну між Росією та Україною буде завершено. Сподіваюся, у нас скоро будуть для вас гарні новини.

Путін убиває багато людей. Він втрачає більше людей, ніж убиває. Російських солдатів вбивають частіше, ніж українських.

Війна в Україні більше не загрожує третьою світовою війною.

Ми продаватимемо країнам НАТО великі обсяги зброї для України.

Що сказав прем'єр Британії

Путін показав своє справжнє обличчя. Розпочинається найбільший наступ з початку вторгнення. Ще більше кровопролиття та вбивств невинних.

Ми обговорили з Трампом, як змусити Путіна погодитися на мир в Україні.

Водночас в Кремлі навпаки запевняли, що адміністрація Трампа хоче "виключити" питання України з порядку денного. А також перейти до "налагодження" економічно торгівельних відносин з Росією.

Нагадаємо, нещодавно Трамп вперше за довгий час назвав Росію агресором. Хоча тривалий час уникав цього і переконував світ у своїх гарних стосунках з Путіним.

