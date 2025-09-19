"Буквально кричить про…": експертка по почерку розкрила у Трампа "грішки" у характері
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Підпис американського лідера привернув особливу увагу графологів
Відомий підпис Дональда Трампа відразу впадає в око, адже він відрізняється особливою виразністю. На думку фахівців, які раніше розповіли про почерк Путіна, він може розповісти не лише про його особистість, а й про внутрішні якості президента США.
Графологи, які вивчають почерк у контексті особистості людини та зв’язок між письмовими виразами та характером, розкрили особливі риси голови Сполучених Штатів.
Що підпис Дональда Трампа говорить про його характер
Акредитована викладачка і наставниця Британського інституту графологів Трейсі Трассел розповіла, що фірмовий підпис Трампа "буквально кричить про його нарцисизм, всезнання та всемогутність". Він "передає невгамовні амбіції та безстрашність".
Високе вертикальне зображення демонструє впертість, непохитність і сильне бажання мати свободу дій. Це посилюється жорсткістю та незграбністю його розчерків. Або по-його, або ніяк
Також вона зазначила, що всі літери з’єднані разом, що означає, що "він виконує місію", а непропорційно великі заголовні літери наголошують на пихатості президента США. Експертка додала, що кардіографічний стиль гострих кутів, що повторюються, в буквах вказує на те, що Трамп "твердо стоїть на своєму і не здається", у нього також "огидний, вибуховий характер, коли він не добивається свого".
Експертка по почерку також зазначає, що ширина букв порівняно вузька, що свідчить про "складність" характеру американського лідера. Ще одна показова деталь у підписі президента — це хрестик у середині підпису (там, де буква "d" перетинає його прізвище). Графологиня інтерпретує це як "фаталістичний" знак, що відображає віру в те, "що все, що відбувається в його житті, — це його доля (а не тільки його власна наполеглива праця)".
Трамп процвітає завдяки кисню публічності, його поведінка агресивна та повністю позбавлена емпатії до оточуючих. Однак у його броні є вади, оскільки він потайливий і вкрай самовпевнений
Нагадаємо, що цього тижня Трамп відвідав із державним візитом Британію. "Телеграф" показав, як він зараз виглядає і що розповіли фахівці щодо хвороб президента США.