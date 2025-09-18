"Хотів швидко, а не вийшло". Лавров знову наговорив нісенітниць про Україну та Трампа

Не забув згадати і санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп розчарований темпами завершення війни в Україні через його бажання зробити це швидко. Білий дім взагалі "хоче прибрати" цю війну з порядку денного.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він переконаний, що Трамп хоче налагодити "нормальні економічні відносини" з Москвою.

За словами Лаврова, на скільки йому "відомо" адміністрація США хоче прибрати питання України з порядку денного. Це нібито треба, аби усунути перешкоду в "налагоджені нормальних економічних відносин з Росією".

Водночас він додав, що не бачить проблем у тому, що проти Москви можуть запровадити нові санкції. В Кремлі вважають, що Трамп хотів закінчити війну "швидко", але це не вийшло, тому він і розчарований. Цікаво, що Москва не назвала головну причину затягування переговорного процесу, а саме очільника Володимира Путіна та його адміністрацію. Там цей момент упустили.

"У РФ будуть додаткові контакти зі США щодо України", — додав Лавров.

За словами Лаврова, той факт, що Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці почав виступати за довгострокове перемир'я в Україні, великий крок. Адже Росія не бачить потреби навіть у тимчасовому припиненні вогню.

Нагадаємо, нещодавно Трамп вперше за довгий час назвав Росію агресором. Хоча тривалий час уникав цього і переконував світ у своїх гарних стосунках з Путіним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Путін хоче обдурити США.