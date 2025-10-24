Заступник командира 3 ОШБр стверджує, що мілітаризація молоді та суспільства в цілому — єдиний план дій для нашої держави

Перестаньте боятись слово "мілітаризація". Це наш єдиний вихід.

Мені сумно дивитись, як ворог у питанні підготовки молоді пішов мінімум років на 10 вперед. З їхньої сторони — це не якесь "тимчасове загострення", це системна, продумана на багато років вперед політика. Яка впроваджується тотально усюди шаленими темпами, без саботажу чиновників, без п***жа ліваків, без заперечень. Бо вони свою мету знають — війна проти України на повне знищення — і вони до цієї мети рухаються.

Мілітаризація молоді та суспільства в цілому — не "поганий приклад ворога", а єдиний план дій для нашої держави. Поки частина українців з розумним виглядом видає дебільні меседжі про те, що ми НЕ будемо займатись мілітаризацією дітей, бо так робить ворог — шанси отримати таку ж війну у цих дітей лише збільшуються.

Від нас сьогодні залежить не відповідь на питання "чи будуть наступні покоління воювати", а в якій готовності ми підійдемо до наступного етапу війни з Росією. Можна хоч голову розбити собі, ховаючись від реальності — та вона не стане від цього іншою.

Джерело: допис Максима Жоріна у Telegram