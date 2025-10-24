Заместитель командира 3 ОШБр утверждает, что милитаризация молодежи и общества в целом — единственный план действий для нашего государства

Перестаньте бояться слова "милитаризация". Это наш единственный выход.

Мне грустно смотреть, как враг в вопросе подготовки молодежи ушел минимум лет на 10 вперед. С их стороны — это не какое-то "временное обострение", это системная, продуманная на много лет вперед политика. Которая внедряется тотально повсюду безумными темпами, без саботажа чиновников, без п***жа леваков, без возражений. Потому что они знают свою цель — война против Украины на полное уничтожение — и они к этой цели двигаются.

Милитаризация молодежи и общества в целом – не "плохой пример врага", а единственный план действий для нашего государства. Пока часть украинцев с умным видом выдает дебильные месседжи о том, что мы не будем заниматься милитаризацией детей, потому что так делает враг — шансы получить такую же войну у этих детей только увеличиваются.

От нас сегодня зависит не ответ на вопрос "будут ли последующие поколения воевать", а в какой готовности мы подойдем к следующему этапу войны с Россией. Можно хоть голову разбить себе, скрываясь от реальности, но она не станет от этого другой.

Источник: сообщение Максима Жорина в Telegram