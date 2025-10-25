Шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління Gripen не тільки ідеально підходить під номенклатуру нашого озброєння, а й, як вважає автор найбільшого моніторингового telegram-каналу "Миколаївський Ванек", також може цей арсенал трохи розширити.

Про Гріпени.

Але почнемо з F-16, які нібито "старі", і віддали нам "якусь хрінь", яка то ламається, то ще щось з нею відбувається. Правда полягає в тому, що F-16 не мають тієї дальності БРЛС, яку б нам хотілося мати, щоб рі***ти п***ів.

Але це не означає, що це все нісенітниця і ці літаки несуть мало користі.

Вони настільки несуть "мало користі", що цього року по аеродромах у пошуках F-16 пі***и запустили кілька тисяч мопедів (за моїми підрахунками близько 4000), понад сто крилатих ракет (в основному з касетною бойовою частиною) і кілька десятків аеробалістичних ракет (читати як похмуре л***о).

Тому що F-16 "старі" і "рухлядь", яка не приносить користі, ага.

Наслідки цих масованих обстрілів, в основному, аеродромів, на Заході не коментувалися, і, в принципі, правильно.

Можу лише сказати, що наші ССОшники у червні цього року трохи більше десятками вундервафлями завдали їм втрат у плані бортів більше, ніж усі пі***ські обстріли по аеродромах разом узяті.

Тут ще треба віддати належне Кривоножку (командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко — "Телеграф"), якого дуже часто доводиться критикувати. Але саме в "його каденцію" наші почали оперативно реагувати, і коли летить по аеродрому Х пі***ське л***о в кількості У — на аеродромі оперативно нікого немає. Але так виходить не завжди, звісно.

Більше, в принципі, нема чого коментувати про наслідки, та й не думаю, що це тут доречно.

Тепер про Гріпени.

Гріпени нам блокували панове зі США як за часів попередньої адміністрації, так і теперішньої.

Блокували передачу Гріпенів не чиновники.

У результаті, наскільки я розумію, президент двома поїздками блок зняв — спочатку поспілкувався з потрібними панами у Штатах, а потім уже після схвалення домовився зі Швецією щодо постачання.

Якщо Гріпени нам встигнуть доставити під час цього етапу війни (а я думаю, ми вже всі переконані, що війна надовго та етапів буде кілька), то це реально серйозно посилить наші ЗС.

Нагадаю — ми поки що взагалі не виробляємо літаки такого типу.

Гріпени ідеально підходять під номенклатуру нашого озброєння, а також цей арсенал можуть трохи розширити. Деталі не знаю, але думаю це буде наступний етап.

Гріпени — це маленький (в порівнянні з іншими аналогами) винищувач, дешевий і з гарною електронікою. Сумніваюсь, що дадуть Е-серію, але якщо дадуть Е-серію — буде бомба. Але нам зараз і старі підійдуть.

І тут знову ж таки треба віддати належне тим, хто зміг зняти блок. Незалежно від ваших політичних поглядів.

Я не буду вам писати заголовками типу "УВАГА! ГРІПЕНІ ЦЕ ПЕРЕМОГА", тому що треба їх дивитися в бойових умовах.

Наприклад про "Міражі" я помилявся конкретно... думав толку від них немає, і це більше політична передача, ніж те, що нам потрібно. А за підсумками статистика показує, що "Міражі" в малій кількості, що у нас є, дуже непогано справляються з пі***ськими крилатими ракетами, і без них деяким регіонам було б дуже і дуже непросто взагалі щось збивати.

Тому так, Гріпени — чергове потрібне нам посилення, і дай Боже, щоб усі прогнози щодо передачі цих бортів наступного року справдилися.

Джерело: пост Миколаївського Ванька у Telegram