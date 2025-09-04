Україна не відмовилася від планів купити Gripen: Швеція згодна, але є нюанс

Україна залишається зацікавленою у придбанні нових модифікацій JAS 39 Gripen

У Швеції знову повернулися до планів продати Україні винищувачі JAS 39 Gripen. Проте це буде можливим тільки після того, як завершиться війна з російськими окупантами в Україні — тоді Швеція почне підготовку до продажу літаків Києву.

Про це сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє видання Breaking Defense. Міністр підтвердив, що Україна залишається зацікавленою у придбанні нових модифікацій JAS 39 Gripen.

"Ми ведемо діалог з Україною, і оскільки вони, безумовно, висловили зацікавленість у системі Gripen… переважно Gripen Echo, новій версії, яку також використовують Швеція та Бразилія, то майбутній продаж є можливим. У такому разі це буде радше довгострокова ініціатива або створення спільного потенціалу ВПС", – сказав він.

Що відомо про Saab JAS 39 Gripen

Літак шведської компанії SAAB є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Формально він належить до класу винищувачів, але його задумували як багатоцільовий літак, здатний виконувати різні завдання. JAS 39 Gripen порівняно новий літак — він був прийнятий на озброєння ВПС Швеції в 1997 році, тоді як F-16 ще в 1984 році, а МіГ-29 — в 1983 році.

Шведський літак має практичну стелю польоту 15 200 метрів і швидкість до 2200 км/год, що робить його за цими показниками гіршими за аналоги. Однак це пояснюється тим, що він майже на дві тонни легший за свого американського "колеги" і важить лише 7 тонн (порожнім).

Разом з тим, JAS 39 може похвалитися незвичайною гнучкістю, оскільки Швеція на момент його створення не була членом НАТО, то й літак створювався в модифікаціях сумісних зі зброєю Альянсу, так і здатних нести інше озброєння. Наприклад, спеціально для моделей, замовлених ПАР, розробники змогли інтегрувати можливість стрільби ракетами A-Darter місцевого виробництва, пізніше такі ж ракети захотіла поставити на свої "Гріпени" й Бразилія. Останні версії JAS 39 модифікацій E (одномісна) та F (двомісна) за своїм озброєнням не поступаються новим версіям F-16.

Основні характеристики JAS 39E/F Gripen

розмах крил – 8,6 м;

максимальна злітна вага – 16,5 т;

корисне навантаження – до 7,2 т;

двигун – 10 тис. кгс на форсажі;

має 10 точок підвіски;

бойовий радіус – 1500 км.

Ще у 2023 році Україна почала переговори зі Швецією про можливість отримання Gripen — старіших моделей, JAS 39 Gripen C/D, щоб використати їх у війні. Проте наприкінці 2024 року у Швеції змінили думку щодо відправки Україні винищувачів. Країна призупинила хід цих планів, аби дати можливість ввести в дію винищувачі F-16. Проте Україна все одно не відмовилася від планів отримати шведські літаки — щоправда, зараз мова йде вже про придбання, а не передачу, а отримати Київ хоче найновішу модифікацію.