Шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения Gripen не только идеально подходит под номенклатуру нашего вооружения, но и, как считает автор крупнейшего мониторингового telegram-канала "Николаевский Ванек", также может этот арсенал немного расширить

Про Грипены.

Но начнем с F-16, которые якобы "старье", и отдали нам "всякую хрень", которая то ломается, то еще что-то с ней происходит. Правда заключается в том, что F-16 не имеют той дальности БРЛС, которую бы нам хотелось иметь, чтобы ре*ать п***хов.

Но это НЕ значит, что это все ерунда и эти самолеты несут мало пользы.

Они настолько несут "мало пользы", что в этом году по аэродромам в поисках F-16 пи***ы запустили несколько тысяч мопедов (по моим подсчетам около 4000), больше ста крылатых ракет (в основном с кассетной боевой частью) и несколько десятков аэробаллистических ракет (читать как унылое г***о).

Потому что F-16 это "старье" и "рухлядь" бесполезное, ага.

Последствия этих массированных обстрелов, в основном, аэродромов, на Западе, не комментировалось, и, в принципе правильно.

Могу только сказать, что наши ССОшники в июне этого года чуть больше десятками вундервафлями нанесли им потерь в плане бортов больше, чем все пи***ские обстрелы по аэродромам вместе взятые.

Тут еще нужно отдать должное Кривоножко (командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко — "Телеграф"), которого очень часто приходиться критиковать. Но именно в "его каденцию" наши начали оперативней реагировать, и когда летит по аэродрому Х пи***ское г***о в количестве У — на аэродроме оперативно никого нет. Но так получается не всегда, конечно.

Больше, в принципе, нечего комментировать про последствия, да и не думаю, что это тут уместно.

Теперь про Грипены.

Грипены нам блокировали господа из США как во времена предыдущей администрации, так и теперешней.

Блокировали передачу Грипенов не чиновники.

В итоге, насколько я понимаю, президент двумя поездками блок снял — сначала пообщался с нужными господами в Штатах, а потом уже после одобрения договорился с Швецией по поводу поставок.

Если Грипены нам успеют доставить во время этого этапа войны (а я думаю, мы уже все убеждены, что война надолго и этапов будет несколько), то это реально серьезно усилит наши ВС.

Напомню — мы пока вообще не производим самолеты такого типа.

Грипены идеально подходят под номенклатуру нашего вооружения, а также могут этот арсенал немного расширить. Деталей не знаю, но думаю это будет следующий этап.

Грипены — это маленький (по сравнению с другими аналогами) истребитель, дешевый и с хорошей электроникой. Сомневаюсь что дадут Е-серию, но если дадут Е-серию — будет бомба. Но нам сейчас и старые подойдут.

И тут опять же надо отдать должное тем, кто смог снять блок. Вне зависимости от ваших политических взглядов.

Я не буду вам писать заголовками типа "УВАГА! ГРИПЕНЫ ЦЕ ПЕРЕМОГА", потому что надо их смотреть в боевых условиях.

Например про "Миражи" я ошибался конкретно… думал толку от них нет, и это больше политическая передача, чем то что нам нужно. А а по итогу статистика показывает, что "Миражи" в малом количестве, что у нас есть, очень неплохо справляются с пи***скими крылатыми ракетами, и без них кое-каким регионам было бы ооочень и ооочень непросто вообще что-либо сбивать.

Поэтому да, Грипены — очередное нужное нам усиление, и дай Бог чтобы все прогнозы по поводу передачи этих бортов в следующем году сбылись.

Источник: пост Николаевского Ванька в Telegram