Військовий аеророзвідник та блогер Олександр Карпюк (Serg Marco) пояснив, чому Україна не йде шляхом терору, як Росія

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Удари по Києву цієї ночі вчергове підтвердили заяви російських пропаганандонів, що по Києву бʼють виключно заради терору, щоб заставити народ вимагати зійтися десь посередині, а не, тому що тут якась велика кількість військових цілей.

І цей терор буде продовжуватися.

В нас нелінійна тенденція ударів. Росія почала знищувати нашу інфраструктуру та бізнес ще з 2022 року. Тоді вже вона закупила в Ірана "шахеди" та била по цивільних обʼєктах ракетами. За цей час в нас вибили все найбільш коштовне, і тепер займається більше терором.

Ми ж тільки в цьому році обігнали РФ по запуску дронів, почали методично випалювати їх обʼєкти. Так, ми робимо це краще й ефективніше, і на РФ багато чого є палити коштовне й економічно обгрунтовано (на відміну від РФ, в якої вартість ракетно-дронової атаки може бути дорожче, ніж те що вони уразили), але терор — це завжди терор, і зрозуміло що нам боляче це і хочеться такого ж терору у відповідь.

Але в нас є ціль, і ця ціль- не в терорі, а в тому щоб знищувати російську економіку, щоб вона не потягнула осінню мобілізацію. Від того як ми виконаємо цю роботу, залежить наша зима.

Бо Пітуну по**р на своїх людей. І на зустрічний терор. Він зупиниться тільки тоді, коли в нього не буде економічних можливостей для продовження війни. І нам треба цей день наблизити, не прогинаючись під терор, і не сходячи з цього курсу, і маючи єдність.

Але дуже б**ть хочеться, треба визнати…дуже хочеться відплатити тим же…

Джерело: пост Олександра Карпюка в Facebook.