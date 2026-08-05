Удари РФ по Києву підтвердили одне. Але в нас є своя ціль - Серж Марко
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Військовий аеророзвідник та блогер Олександр Карпюк (Serg Marco) пояснив, чому Україна не йде шляхом терору, як Росія
Удари по Києву цієї ночі вчергове підтвердили заяви російських пропаганандонів, що по Києву бʼють виключно заради терору, щоб заставити народ вимагати зійтися десь посередині, а не, тому що тут якась велика кількість військових цілей.
І цей терор буде продовжуватися.
В нас нелінійна тенденція ударів. Росія почала знищувати нашу інфраструктуру та бізнес ще з 2022 року. Тоді вже вона закупила в Ірана "шахеди" та била по цивільних обʼєктах ракетами. За цей час в нас вибили все найбільш коштовне, і тепер займається більше терором.
Ми ж тільки в цьому році обігнали РФ по запуску дронів, почали методично випалювати їх обʼєкти. Так, ми робимо це краще й ефективніше, і на РФ багато чого є палити коштовне й економічно обгрунтовано (на відміну від РФ, в якої вартість ракетно-дронової атаки може бути дорожче, ніж те що вони уразили), але терор — це завжди терор, і зрозуміло що нам боляче це і хочеться такого ж терору у відповідь.
Але в нас є ціль, і ця ціль- не в терорі, а в тому щоб знищувати російську економіку, щоб вона не потягнула осінню мобілізацію. Від того як ми виконаємо цю роботу, залежить наша зима.
Бо Пітуну по**р на своїх людей. І на зустрічний терор. Він зупиниться тільки тоді, коли в нього не буде економічних можливостей для продовження війни. І нам треба цей день наблизити, не прогинаючись під терор, і не сходячи з цього курсу, і маючи єдність.
Але дуже б**ть хочеться, треба визнати…дуже хочеться відплатити тим же…
Джерело: пост Олександра Карпюка в Facebook.
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