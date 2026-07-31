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"Федоров, ми сумуєМО": тисячі людей вийшли на марш у центрі Києва (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Людмила Рябенька ,
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Протестна хода у Києві Новина оновлена 31 липня 2026, 22:56
Протестна хода у Києві. Фото Ян Доброносов, колаж "Телеграф"

Що вимагають протестувальники

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У центрі Києва триває марш "За діалог і реформи в оборонній сфері". Учасники акції закликають президента України Володимира Зеленського до відкритого діалогу із суспільством після його останніх коментарів щодо кадрових змін в уряді.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та показав, як проходить хода.

Марш зібрав тисячі людей. Учасники акції перекрили частину вулиці, що ускладнило рух транспорту.

Однією з головних пропозицій стала ідея повернути Михайла Федорова та дати йому рік на реалізацію реформ, після чого оцінити їхні результати.

Учасники тримають у руках плакати з написами:

  • "Хода за Федорова";
  • "Михайло Федоров, ми сумуєМО";
  • "Поверніть ефективного міністра!";
  • "Бригада "Дія". Бригада майбутнього";
  • "Федоров МО — це ваш козир, пане президенте";
  • "Агов! Вертайтеся з канікул!";
  • "Поставимо крапку в інтересах держави".
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері»
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері»
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері»
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері»
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері»
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері»
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері»
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері»
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Старт ходи відбувся біля пам'ятника Тарасу Шевченку, а завершитися вона має на площі Івана Франка.

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері»
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері»
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері»
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері»
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері»
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що розповів Михайло Федоров про причини відставки, опір закупівлям та реформа мобілізації.

Теги:
#Київ #Марш #Михайло Федоров #Ян Доброносов