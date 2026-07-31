"Федоров, ми сумуєМО": тисячі людей вийшли на марш у центрі Києва (репортаж Яна Доброносова)

Що вимагають протестувальники

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У центрі Києва триває марш "За діалог і реформи в оборонній сфері". Учасники акції закликають президента України Володимира Зеленського до відкритого діалогу із суспільством після його останніх коментарів щодо кадрових змін в уряді.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та показав, як проходить хода.

Марш зібрав тисячі людей. Учасники акції перекрили частину вулиці, що ускладнило рух транспорту.

Однією з головних пропозицій стала ідея повернути Михайла Федорова та дати йому рік на реалізацію реформ, після чого оцінити їхні результати.

Учасники тримають у руках плакати з написами:

"Хода за Федорова";

"Михайло Федоров, ми сумуєМО";

"Поверніть ефективного міністра!";

"Бригада "Дія". Бригада майбутнього";

"Федоров МО — це ваш козир, пане президенте";

"Агов! Вертайтеся з канікул!";

"Поставимо крапку в інтересах держави".

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Старт ходи відбувся біля пам'ятника Тарасу Шевченку, а завершитися вона має на площі Івана Франка.

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Марш «За діалог і реформи в оборонній сфері». Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що розповів Михайло Федоров про причини відставки, опір закупівлям та реформа мобілізації.