Інвестиційний банкір та фінансовий експерт Сергій Фурса прокоментував рішення Верховної Ради не посилювати покарання за порушення правил дорожнього руху

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Депутати не проголосували закон про підвищення відповідальності на дорогах.

Бо не популярно.

Що ж, певно популярна рекордна смертність на дорогах. Це людям, певно подобається.

Депутати не голосували закон про посилки місяцями.

Бо не популярно.

Що ж, певно популярним є підтримка схем і китайського виробника.

Популізм і тупість депутатів у першому випадку коштує країні сотень загиблих на дорогах за рік. Цей закон і так був заслабким. Але навіть такого закону стало забагато депутатам, які бояться вводити закон і порядок на дорогах.

Популізм депутатів у другому може коштувати мільйонів життів. Бо саме завдяки західній підтримці й героїзму ЗСУ Україна досі тримається. Заберете західну підтримку, не буде ні чим воювати, ні на що їсти. І депутати через дріб'язковість і політиканство готові ставити на кін саме існування України. Граючи в ігри в той момент, коли ці ігри недопустимі.

Яка альтернатива зовнішньому фінансуванню? Друкарський верстат. Що буде, якщо українська держава надрукує 50 млрд за наступні 12 місяців? Нічого доброго. І курс гривні 50 тоді буде дуже оптимістичним сценаріям, про який будуть згадувати із цією ж ностальгією, як і долар по 8. Це, звісно, підірве стійкість українського тилу. А слабкий тил ніколи не дозволяв перемагати у війні.

То ж депутати зараз є тією 5 колоною, яка чекає на Путіна в Києві. Прекрасне досягнення народних обранців.

Всі ці закони, які ми маємо проголосувати, потрібні для отримання грошей. А ще вони потрібні для України. Як для країни. Щоб зменшити рівень корупції. І зменшити рівень іспанського сорому. Бо коли такі люди, як вже ексгенеральний прокурор Кравченко йдуть через конкурс, вони ніколи його не виграють. Але якщо таких людей заводять в кабінет за ручку і вони клянуться у вічній вірності, то можуть і обійняти посади.

Всі ці закони є частиною нашої європейської інтеграції. А шлях України до ЄС, то єдиний шлях, на якому нас не чекає зубожіння. Після війни.

То ж можна продовжувати вбивати українців популізмом. Можна. І виборів немає. Але якщо продовжити це робити, то чесних виборів в Україні не буде ще кілька століть. Але й цих депутатів не буде. Але ж і Відень не гумовий…

Джерело: Facebook Сергія Фурси