Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса прокомментировал решение Верховной Рады не усиливать наказание за нарушение ПДД

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Депутаты не проголосовали закон о повышении ответственности на дорогах.

Потому что не популярно.

Что ж, вероятно, популярна рекордная смертность на дорогах. Это людям, вероятно, нравится.

Депутаты не голосовали закон о посылках месяцами.

Потому что не популярно.

Что ж, вероятно популярно поддержка схем и китайского производителя.

Популизм и тупость депутатов в первом случае стоят стране сотен погибших на дорогах за год. Этот закон и так был слабым. Но даже такого закона стало много депутатам, которые боятся вводить закон и порядок на дорогах.

Популизм депутатов во втором может стоить миллионов жизней. Поскольку именно благодаря западной поддержке и героизму ВСУ Украина до сих пор держится. Уберете западную поддержку, не будет ни чем воевать, не на что есть. И депутаты из-за мелочности и политиканства готовы ставить на кон само существование Украины. Играя в игры в тот момент, когда эти игры недопустимы.

Какова альтернатива внешнему финансированию? Типографский станок. Что будет, если украинское государство напечатает 50 млрд за следующие 12 месяцев? Ничего хорошего. И курс гривны 50 тогда будет очень оптимистичным сценариям, о котором будут вспоминать с той же ностальгией, как и доллар по 8. Это, конечно, подорвет устойчивость украинского тыла. А слабый тыл никогда не разрешал побеждать в войне.

Так что депутаты сейчас являются той 5 колонной, которая ждет Путина в Киеве. Прекрасное достижение народных избранников.

Все эти законы, которые мы должны проголосовать, необходимы для получения денег. А еще они нужны Украине. Как для страны. Чтобы снизить уровень коррупции. И снизить уровень испанского стыда. Потому что, когда такие люди, как уже экс-генеральный прокурор Кравченко, идут через конкурс, они никогда его не выиграют. Но если таких людей заводят в кабинет за ручку и клянутся они в вечной верности, то могут и занять должности.

Все эти законы являются частью нашей европейской интеграции. А путь Украины в ЕС, это единственный путь, на котором нас не ждет обнищание. После войны.

Так что можно продолжать убивать украинцев популизмом. Можно. И выборов нет. Но если продолжить это делать, то честных выборов в Украине не будет еще несколько столетий. Но и этих депутатов не будет. Но ведь и Вена не резиновая…

Источник: Facebook Сергея Фурсы