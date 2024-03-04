Скільки йшов найдовший дощ на Землі: вчені здивували цифрою

Це було близько 232 млн років тому

Група дослідників з'ясувала, скільки тривав найдовший дощ на Землі. Зазначається, що цей вологий період міг стати "каталізатором", який дозволив динозаврам і, можливо, іншим тваринам домінувати на суходолі.

Як повідомляє IflScience, дослідження стародавніх гірських порід показало, що близько 232 млн років тому Земля пережила період засухи, який змінився на дощовий період. З огляду на тривале відкладення сірого пісковика і кремнеземних осадів, це було свідченням того, що на початку ери динозаврів, коли їхня кількість і різноманітність значно зросли, настав надзвичайно вологий період, який тривав від 1 до 2 мільйонів років.

Що стало причиною таких тривалих дощів

Цей період, відомий як Карнійська плувіальна подія або Карнійська криза, був виявлений у гірських породах у всьому світі. Причиною надзвичайної кількості опадів, ймовірно, стало значне зростання вологості, можливо, через величезне виверження вулкана у Великій магматичній провінції Врангеллія, що простягається від південно-центральної Аляски до узбережжя Британської Колумбії.

Пангея, суперконтинент того часу, була схильна до мусонних опадів. Вони виникали, коли повітря, насичене вологою з морів, переміщалося на суходіл, де воно охолоджувалося та випадало у вигляді сильних дощів. За словами дослідника палеоклімату Пола Вігналла, оскільки моря нагрівалися під час цього періоду, досягаючи температури гарячого супу, над ними було більше вологи, що призводило до частіших мусонів і сильніших дощів на суходолі.

Повідомляється, що цей вологий період не був сприятливим для життя. Одне дослідження описує його як час, коли виверження вулканів спричиняли кислотні дощі та викид парникових газів, що, своєю чергою, призводило до масового вимирання через різке потепління, знищення рослинності та ґрунтів на суходолі, а також гіпоксії та підкислення океанів. Утім, були випадки, коли якісь види виживали.

Дослідницька команда наостанок наголосила на тому, що ця подія, можливо, була однією з найважливіших у швидкому розвитку життя на Землі з точки зору її ролі у виникненні не тільки епохи динозаврів, але й більшості ключових груп, які формують сучасну фауну наземних хребетних, зокрема амфібій, черепах, крокодилів, ящірок та ссавців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що археологи знайшли в печері залишки села бронзової доби. Для дослідників ця знахідка виявилася дуже дорогоцінною, адже тут могла жити легендарна істота.