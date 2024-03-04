Астроном спрогнозував сценарій руйнування Сонячної системи: коли це станеться

Усе через збільшення розміру Сонця

Учений опублікував сценарій можливої загибелі Сонячної системи. Так, на його думку, це відбудеться через суттєве збільшення розміру Сонця.

Як повідомляє DailyMail, посилаючись на слова доктора Едварда Блумера, який є провідним астрономом Королівської обсерваторії у Грінвічі, Сонце перетвориться на величезну зірку-червоного гіганта, ставши настільки великою, що це стане кінцем Сонячної системи.

Що передуватиме можливій загибелі Сонячної системи

На думку Блумера, Сонце матиме розмір у 100 разів більший, ніж воно є зараз. Відповідно, воно матиме катастрофічну температуру, що призведе не лише до затемнення, але й до його розпаду. Астроном вважає, що це станеться за 5-5,5 млрд років.

Причиною такого буде те, що в Сонця закінчиться водень для плавлення у його ядрі. Це призведе до зупинки синтезу, і Сонце почне інтенсивно нагріватися, внаслідок ослаблення гравітаційних сил, які утримують атоми гелію разом. Це спричинить руйнування ядра зірки під власною вагою. Коли зовнішні шари Сонця почнуть розпадатися, підвищення тиску та температури спричинить злиття атомів гелію в вуглець. Енергетичний вибух змусить Сонце розширитися в сотні разів і змінитися з білого до розжареного червоного небесного тіла.

Як відомо, Сонце, як і всі зірки, є гігантською ядерною пічю, що зіштовхує атоми гелію разом під силою гравітації. Як наслідок, ця величезна гравітаційна сила утримує на орбітах вісім планет і безліч інших об'єктів Сонячної системи. Тим часом, енергія, що виробляється в результаті ядерного синтезу, випромінюється у вигляді тепла, створюючи населену зону, яка тягнеться від Венери до орбіти Марса.

Сонячна система

Наразі діаметр Сонця становить близько 1,4 мільйона кілометрів. Утім, коли він стане червоним гігантом, він може збільшитись більш ніж у 200 разів, досягнувши діаметра до 300 мільйонів кілометрів. Це призведе до знищення Меркурія та Венери. Щодо Землі, то вона може бути знищена через поглинання Сонцем або перетвориться на висушену, безводну пустелю через екстремальний викид температури.

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