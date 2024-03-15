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17 різних виплат: що входить до складу грошового забезпечення бійця

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Військова техніка Новина оновлена 15 березня 2024, 13:15
Військова техніка. Фото Генштаб ЗСУ

Це передбачено наказом

У кожного військовослужбовця в Україні є місячне грошове забезпечення, яке складається зі зарплати, 11 різних надбавок, 1 доплати та 5 винагород.

Сума кожної надбавки може різнитись. Про це мовиться на сайті "Безоплатна правова допомога".

Які існують види доплат, до заробітної плати у бійців

Види надбавок:

  • за вислугу років;
  • за особливості проходження служби;
  • за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України;
  • за кваліфікацію;
  • за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу;
  • за виконання функцій державного експерта з питань таємниць і фахівців, які залучаються до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць;
  • надбавки військовослужбовцям, які працюють в умовах режимних обмежень;
  • за безперервний стаж на шифрувальній роботі; за почесні звання;
  • за спортивні звання;
  • надбавки військовослужбовцям-донорам.

Доплати:

  • за науковий ступінь та за вчене звання.

Види винагород:

  • морська винагорода;
  • за стрибки з парашутом;
  • за розшук, підіймання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження (знищення) мін;
  • за водолазні роботи;
  • за бойове чергування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що входить до складу грошового забезпечення військових офіцерського складу.

Теги:
#Військові #Грошове забезпечення #Виплати військовим