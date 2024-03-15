17 різних виплат: що входить до складу грошового забезпечення бійця
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Це передбачено наказом
У кожного військовослужбовця в Україні є місячне грошове забезпечення, яке складається зі зарплати, 11 різних надбавок, 1 доплати та 5 винагород.
Сума кожної надбавки може різнитись. Про це мовиться на сайті "Безоплатна правова допомога".
Які існують види доплат, до заробітної плати у бійців
Види надбавок:
- за вислугу років;
- за особливості проходження служби;
- за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України;
- за кваліфікацію;
- за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу;
- за виконання функцій державного експерта з питань таємниць і фахівців, які залучаються до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць;
- надбавки військовослужбовцям, які працюють в умовах режимних обмежень;
- за безперервний стаж на шифрувальній роботі; за почесні звання;
- за спортивні звання;
- надбавки військовослужбовцям-донорам.
Доплати:
- за науковий ступінь та за вчене звання.
Види винагород:
- морська винагорода;
- за стрибки з парашутом;
- за розшук, підіймання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження (знищення) мін;
- за водолазні роботи;
- за бойове чергування.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що входить до складу грошового забезпечення військових офіцерського складу.