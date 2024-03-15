17 різних виплат: що входить до складу грошового забезпечення бійця

Це передбачено наказом

У кожного військовослужбовця в Україні є місячне грошове забезпечення, яке складається зі зарплати, 11 різних надбавок, 1 доплати та 5 винагород.

Сума кожної надбавки може різнитись. Про це мовиться на сайті "Безоплатна правова допомога".

Які існують види доплат, до заробітної плати у бійців

Види надбавок:

за вислугу років;

за особливості проходження служби;

за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України;

за кваліфікацію;

за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу;

за виконання функцій державного експерта з питань таємниць і фахівців, які залучаються до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць;

надбавки військовослужбовцям, які працюють в умовах режимних обмежень;

за безперервний стаж на шифрувальній роботі; за почесні звання;

за спортивні звання;

надбавки військовослужбовцям-донорам.

Доплати:

за науковий ступінь та за вчене звання.

Види винагород:

морська винагорода;

за стрибки з парашутом;

за розшук, підіймання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження (знищення) мін;

за водолазні роботи;

за бойове чергування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що входить до складу грошового забезпечення військових офіцерського складу.