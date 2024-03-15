17 различных выплат: что входит в состав денежного обеспечения бойца
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Это предусмотрено приказом
У каждого военнослужащего в Украине есть месячное денежное обеспечение, состоящее из зарплаты, 11 различных надбавок, 1 доплаты и 5 вознаграждений.
Сумма каждой прибавки может отличаться. Об этом говорится на сайте "Бесплатная правовая помощь".
Существующие виды доплат, к заработной плате у бойцов
Виды надбавок:
- за выслугу лет;
- за особенности прохождения службы;
- за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;
- за квалификацию;
- за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;
- за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по тайнам;
- надбавки военнослужащим, работающим в условиях режимных ограничений;
- за непрерывный стаж на шифровальной работе;
- за почетные звания;
- за спортивные звания;
- надбавки военнослужащим-донорам.
Доплаты:
- за ученую степень и ученое звание.
Виды вознаграждений:
- морское вознаграждение;
- за прыжки с парашютом;
- за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание (уничтожение) мин;
- за водолазные работы;
- за боевое дежурство.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что входит в состав денежного обеспечения военных офицерского состава.