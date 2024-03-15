Укр

17 различных выплат: что входит в состав денежного обеспечения бойца

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Военная техника Новость обновлена 15 марта 2024, 13:15
Военная техника. Фото Генштаб ВСУ

Это предусмотрено приказом

У каждого военнослужащего в Украине есть месячное денежное обеспечение, состоящее из зарплаты, 11 различных надбавок, 1 доплаты и 5 вознаграждений.

Сумма каждой прибавки может отличаться. Об этом говорится на сайте "Бесплатная правовая помощь".

Существующие виды доплат, к заработной плате у бойцов

Виды надбавок:

  • за выслугу лет;
  • за особенности прохождения службы;
  • за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;
  • за квалификацию;
  • за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;
  • за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по тайнам;
  • надбавки военнослужащим, работающим в условиях режимных ограничений;
  • за непрерывный стаж на шифровальной работе;
  • за почетные звания;
  • за спортивные звания;
  • надбавки военнослужащим-донорам.

Доплаты:

  • за ученую степень и ученое звание.

Виды вознаграждений:

  • морское вознаграждение;
  • за прыжки с парашютом;
  • за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание (уничтожение) мин;
  • за водолазные работы;
  • за боевое дежурство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что входит в состав денежного обеспечения военных офицерского состава.

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#Военные #Денежное обеспечение #Выплаты военным