17 различных выплат: что входит в состав денежного обеспечения бойца

Это предусмотрено приказом

У каждого военнослужащего в Украине есть месячное денежное обеспечение, состоящее из зарплаты, 11 различных надбавок, 1 доплаты и 5 вознаграждений.

Сумма каждой прибавки может отличаться. Об этом говорится на сайте "Бесплатная правовая помощь".

Существующие виды доплат, к заработной плате у бойцов

Виды надбавок:

за выслугу лет;

за особенности прохождения службы;

за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;

за квалификацию;

за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;

за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по тайнам;

надбавки военнослужащим, работающим в условиях режимных ограничений;

за непрерывный стаж на шифровальной работе;

за почетные звания;

за спортивные звания;

надбавки военнослужащим-донорам.

Доплаты:

за ученую степень и ученое звание.

Виды вознаграждений:

морское вознаграждение;

за прыжки с парашютом;

за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание (уничтожение) мин;

за водолазные работы;

за боевое дежурство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что входит в состав денежного обеспечения военных офицерского состава.