Встигнути до морозів: які роботи біля будинку допоможуть уникнути дорогого ремонту

Навіть невеликі щілини біля труб і порогів стають шляхом для мишей, які восени шукають тепла та їжі

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Перед настанням холодів важливо підготувати не лише будинок, а й подвір’я, щоб уникнути пошкоджень через морози, опади та сильний вітер. Особливу увагу варто приділити водостокам, садовому обладнанню та місцям, через які до оселі можуть проникнути гризуни.

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Як пише KB.pl, опале листя та бруд можуть заблокувати водостоки, через що дощова вода переливається через краї жолобів і стікає фасадом. Якщо вчасно не усунути засмічення, волога та замерзання води взимку можуть призвести до пошкодження конструкцій будинку.

Що потрібно зробити перед морозами

Жолоби слід очистити, а водостічні труби перевірити на прохідність: якщо вода затримується, знайти засмічення або пошкодження. Працювати на висоті потрібно обережно й за сприятливої погоди. Захисні сітки затримують листя, проте періодичні огляди все одно потрібні.

Захисні сітки затримують листя, але не скасовують регулярного огляду водостоків Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для захисту від гризунів слід закрити щілини, перевірити вентиляційні решітки та щільність гаражних дверей, прибрати захаращення в підвалі й гаражі. Дрова краще складати на підвищенні. Отрута для мишей і щурів небезпечна також для людей та інших тварин, тому її розміщують лише у спеціально підготовлених місцях.

Перевірте щільність гаражних дверей, щоб перекрити гризунам шлях до оселі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Із садових шлангів, зрошувачів і насосів потрібно злити воду, висушити їх та перенести в сухе приміщення разом із неморозостійкими горщиками. Меблі очищують і захищають за рекомендаціями виробника, з тераси та під’їзду прибирають листя й бруд, які роблять поверхню слизькою. Рослини оглядають: деяким потрібне обрізання або укриття від заморозків.

Шланги, насоси й неморозостійкі горщики потрібно перенести в сухе приміщення Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", восени миші та щури частіше шукають прихисток у людських оселях, намагаючись знайти тепло й доступ до їжі.