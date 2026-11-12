Встигнути до морозів: які роботи біля будинку допоможуть уникнути дорогого ремонту
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Навіть невеликі щілини біля труб і порогів стають шляхом для мишей, які восени шукають тепла та їжі
Перед настанням холодів важливо підготувати не лише будинок, а й подвір’я, щоб уникнути пошкоджень через морози, опади та сильний вітер. Особливу увагу варто приділити водостокам, садовому обладнанню та місцям, через які до оселі можуть проникнути гризуни.
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Як пише KB.pl, опале листя та бруд можуть заблокувати водостоки, через що дощова вода переливається через краї жолобів і стікає фасадом. Якщо вчасно не усунути засмічення, волога та замерзання води взимку можуть призвести до пошкодження конструкцій будинку.
Що потрібно зробити перед морозами
Жолоби слід очистити, а водостічні труби перевірити на прохідність: якщо вода затримується, знайти засмічення або пошкодження. Працювати на висоті потрібно обережно й за сприятливої погоди. Захисні сітки затримують листя, проте періодичні огляди все одно потрібні.
Для захисту від гризунів слід закрити щілини, перевірити вентиляційні решітки та щільність гаражних дверей, прибрати захаращення в підвалі й гаражі. Дрова краще складати на підвищенні. Отрута для мишей і щурів небезпечна також для людей та інших тварин, тому її розміщують лише у спеціально підготовлених місцях.
Із садових шлангів, зрошувачів і насосів потрібно злити воду, висушити їх та перенести в сухе приміщення разом із неморозостійкими горщиками. Меблі очищують і захищають за рекомендаціями виробника, з тераси та під’їзду прибирають листя й бруд, які роблять поверхню слизькою. Рослини оглядають: деяким потрібне обрізання або укриття від заморозків.
Як повідомляв "Телеграф", восени миші та щури частіше шукають прихисток у людських оселях, намагаючись знайти тепло й доступ до їжі.