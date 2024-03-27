Салат влетить у копієчку: в Україні зросли ціни на популярні овочі

Ціна на один і той самий продукт може суттєво відрізнятися залежно від магазину

В українських супермаркетах зросли ціни на популярні овочі. Так, наприкінці березня собівартість смачненького овочевого салату неприємно вражає — ціни на томати, огірки й болгарський перець поповзли угору.

Дані наводить портал Мінфін. Порівняно з останньою декадою лютого, різниця цін у березні — відчутна, подекуди до 20-30 гривень.

Ціни на томати

Поточна середня ціна на томати, а саме на "сливки", складає 124,35 грн. Вартість коливається, залежно від магазину, який пропонує популярний овоч. Так, найдешевша пропозиція у магазинах мережі "Varus" — 109,90 грн, тоді як у "Novus" за ті ж самі томати доведеться сплатити 139,00 грн.

При цьому середньомісячна ціна на томати у лютому 2024 була 108,12 грн. Як бачимо, зростання суттєве.

Ціни на огірки

Поточна середня ціна на гладкі огірки складає 156,39 грн. Знову ж таки, вартість залежить від торгівельного майданчика. Найпривабніша пропозиція у мережі магазинів "Auchan" — 139,90 грн. В "Megamarket" огірки найдорожчі — 183,76 грн.

При цьому середньомісячна ціна на гладкі огірки у лютому 2024 була 137,17 грн.

Ціни на болгарський перець

Так само зросли ціни й на болгарський перець. У березні їхня середня вартість складає 219,05 грн. Найбільш вигідна пропозиція у мережі супермаркетів "Novus" — 199,00 грн. Тоді як в "Metro" доведеться викласти за кілограм перцю 239,10 грн.

У лютому середня ціна на болгарський перець складала 201,04 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про, що в Україні різко впали ціни на один із найпопулярніших продуктів. Мова про домашнє сало.