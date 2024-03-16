Капуста продовжує дорожчати, а морква дешевшає: як змінилися ціни на овочі та фрукти за тиждень в Україні

Попит на деякі продукти настільки великий, що поки що продавці не можуть його задовольнити

В Україні за тиждень змінилися ціни на зелень, моркву, ківі та інші овочі та фрукти. Деякі з них подешевшали, а деякі, навпаки, зросли у ціні.

Аналітики порталу East-Fruit розповіли, як змінилася ціна на овочі та фрукти в Україні за тиждень із 8 березня. У деяких випадках попит набагато перевищує пропозицію, що виразно позначається на ціні.

Так, минулого тижня зросла пропозиція яблук на ринку, а також редиски, пекінської та білокачанної капусти, горіхів, сухофруктів, зелені. Попри те, що на ринку і так зросла пропозиція редису, попит покупців на цей сезонний овоч все одно вищий і залишається поки що незадоволеним.

Також у топі продажів тримаються томат та огірок. Крім того, почали зростати продажі моркви, яка стрімко дешевшає, і збільшився попит на картоплю, але її пропозиція на ринку скоротилася вдвічі.

Щодо цін, то дорожчати продовжують:

білокачанна капуста (9-12 грн/кг на 8 березня порівняно з 8-12 грн/кг на 1 березня);

огірок (60-130 грн/кг на 8 березня, порівняно з 60-120 грн/кг на 1 березня);

капуста пекінська (20-25 грн/кг на 8 березня порівняно з 18-25 грн/кг на 1 березня);

часник (100-135 грн/кг на 8 березня порівняно із 100-130 грн/кг на 1 березня).

Водночас за минулий тиждень подешевшала зелена цибуля з 100-120 грн/кг до 65-120 грн/кг, томат — з 70-115 грн/кг до 70-80 грн/кг. Солодкий перець теж упав у ціні зі 120-150 грн/кг до 120-145 грн/кг.

Серед фруктів у топі продажів трималося яблуко, але ціна на нього за тиждень ніяк не змінилася і залишилася в районі 14-25 грн/кг. Виноград трохи подешевшав із 90-220 грн/кг до 85-220 грн/кг. Серед цитрусових ціна за тиждень зросла на мандарин – 47-130 грн/кг. Ківі також подорожчав на 5 грн/кг із 85-100 грн/кг до 90-100 грн/кг.

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