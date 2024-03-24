Платитимемо на 60 гривень менше: в Україні різко впали ціни на один із найпопулярніших продуктів

Названо актуальні ціни на продукт у великих супермаркетах

У великих українських супермаркетах змінилися ціни на продукти у березні. Ближче до кінця місяця значно подешевшав один із найпопулярніших у покупців продуктів — домашнє сало.

Про це стало відомо із оновленої статистики на порталі "Мінфін". Там зазначено, що вартість солоного сала залишилася незмінною цього місяця, а домашнє впало в ціні майже на 60 гривень.

Так, зараз домашнє сало у супермаркетах продають у середньому за ціною 199 гривень за один кілограм. У лютому цей продукт покупцям коштував 257,67 грн/кг.

Таким чином, лише за місяць цінник на сало змінився на 58,67 грн. "Мінфін" публікує вартість продукту лише в одному великому супермаркеті.

Варто наголосити, що сало почало дешевшати ще в березні весни. Кілька місяців до цього було скасовано зростання вартості популярного продукту. У той же час, солоне сало зберігає цінник 242,84 вже кілька місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні рекордсменом зі зростання вартості стала картопля. Аналітики запевняють, що овоч ще продовжуватиме дорожчати.