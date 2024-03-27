Салат влетит в копеечку: в Украине выросли цены на популярные овощи

Цена на один и тот же продукт может существенно отличаться в зависимости от магазина

В украинских супермаркетах выросли цены на популярные овощи. Так, в конце марта себестоимость вкусненького овощного салата неприятно поражает — цены на томаты, огурцы и болгарский перец поползли вверх.

Данные приводит портал Минфина. По сравнению с последней декадой февраля, разница цен в марте — ощутима, кое-где до 20-30 гривен.

Цены на томаты

Текущая средняя цена на томаты, а именно на "сливки" составляет 124,35 грн. Стоимость колеблется в зависимости от магазина, который предлагает популярный овощ. Так, самое дешевое предложение в магазинах сети "Varus" — 109,90 грн, тогда как у "Novus" за те же томаты придется оплатить 139,00 грн.

При этом среднемесячная цена на томаты в феврале 2024 года была 108,12 грн. Как видим, рост существенный.

Цены на огурцы

Текущая средняя цена на гладкие огурцы составляет 156,39 грн. Опять же стоимость зависит от торговой площадки. Самое привлекательное предложение в сети магазинов Auchan — 139,90 грн. В "Megamarket" огурцы самые дорогие — 183,76 грн.

При этом среднемесячная цена на гладкие огурцы в феврале 2024 года была 137,17 грн.

Цены на болгарский перец

Также выросли цены и на болгарский перец. В марте их средняя стоимость составляет 219,05 грн. Наиболее выгодное предложение в сети супермаркетов Novus — 199,00 грн. В то время как в "Metro" придется выложить за килограмм перца 239,10 грн.

В феврале средняя цена на болгарский перец равнялась 201,04 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине резко упали цены на один из самых популярных продуктов. Речь о домашнем сале.