Ціни точно зміняться: який популярний продукт здорожчає напередодні Великодня

В супермаркетах за цей товар можна заплатити від 56 до 62 гривень

Вартість яєць на українському ринку протягом березня зменшилась. Експерти зазначають, що їх ціна залежить від багатьох факторів і ближче до Великодня вони мають здорожчати.

Як повідомили аналітик УКАБ Максим Гопка та директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для Thepage, наразі десяток курячих яєць першої категорії "Квочка" у супермаркетах можна купити за 56 грн, "Ясенсвіт" у середньому коштують 62 грн. На ринку яйця нижчої якості продають ще дешевше – за 48 грн, а домашні — 50 грн за десяток.

"Зростання ціни на яйця з початку 2024 року не спостерігалося, вона тримається стабільною з незначним коливанням у 2-3 грн. В середньому вартість за десяток яєць нині становить 59-62 грн", – говорить Максим Гопка.

Пендзин пояснює, що на вартість яєць впливають сезонні фактори, зокрема продуктивність несучок у весняний та літній період, а також обсяги українського експорту в ЄС.

"Обсяги виробництва на наших птахофабриках розраховані на значний експорт. Якщо блокування кордону продовжиться, і будуть введені обмеження на експорт Єврокомісією, то пропозиція на внутрішньому ринку зросте, і ціни можуть ще просісти", – зауважив Пендзин.

За словами експертів, здорожчання яєць українцям варто чекати вже ближче до Великодня, хоча, традиційно, після свята ціна мають стабілізуватись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки в Україні здорожчали помідори та чому це відбулось.