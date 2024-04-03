Готівковий курс знову виріс: чи продовжить долар дорожчати до кінця тижня

Експертка дала прогноз

До кінця цього тижня на валютному ринку Україні відбуватимуться курсові коливання з тенденцією на невелике здешевшання.

Протягом 25-31 березня показники сягнули 39,6 гривні через підвищене коливання безготівкового курсу. Про це каже Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу.

За її словами, протягом 3-7 квітня прослідковуватиметься невелике здешевшання долара. Тому, цей тиждень може принести коливання курсу американської валюти в межах 39,20-39,80 гривень.

Золотько зауважила, що попиту з боку населення для підтримки зростаючого тренду виявилось недостатньо, тому готівковий ринок почав цей тиждень зі курсом продажу валюти в коридорі 39,40-39,50 гривень.

Курс долара в Україні станом на 3 квітня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 3 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,10 грн (купівля) та 39,60 (продаж). Готівковий курс — 39,40 (купівля) та 39,51 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,32 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які курсові гойдалки долара очікуються на початку квітня в Україні.