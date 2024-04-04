Укр

Будет ли доллар по 40? Эксперт дал прогноз по курсу на ближайшие дни

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Банкнота Новость обновлена 04 апреля 2024, 10:34
Банкнота. Фото Mинфин

Нацбанк постарается поддерживать гривну

Показатели доллара на межбанке и наличном рынке продолжают колебаться. По прогнозу эксперта, к концу рабочей недели американская валюта не достигнет выше 39,75 гривны.

Как сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев, на днях ожидаются ощутимые изменения курса наличного доллара в банках. До 6 апреля он будет стоить в них от 38,4 до 39,75 гривны.

По словам Козырева, в течение недели НБУ продолжит делать интервенции по продаже доллара. Это будет происходить для поддержки курса гривны и сглаживания дисбалансов между спросом и предложением на межбанке.

"Ситуация на валютном рынке в начале апреля останется напряженной, но контролируемой Нацбанком. Поэтому ждать истории с курсами межбанка и наличного рынка по доллару более 40 грн пока не стоит. Хотя психологически-девальвационный тренд на рынке сохраняется", — говорит аналитик.

Поэтому, согласно его прогнозу, на межбанке курс доллара в Украине в течение 4-5 апреля будет находиться в коридоре от 38,80 до 39,40 грн.

Относительно наличного рынка, там показатели в банках будут колебаться в пределах 38,40 до 39,75 гривны, а в обменниках — от 38,50 до 39,70 гривны.

Следует отметить, что разница между курсом купли и продажи в обменниках будет составлять 20-30 копеек за доллар.

Курс доллара в Украине по состоянию на 4 апреля

По данным портала "Минфин", в четверг, 4 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,10 грн (покупка) и 39,55 (продажа). Наличный курс — 39,35 (покупка) и 39,45 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины — 39,19 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие курсовые качели доллара ожидаются в начале апреля в Украине.

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#Доллар #Курс #Прогноз #Курс доллара