Пенсія по інвалідності ІІІ групи: який розмір виплати отримають особи та як вона призначається

Вона призначається для людей, які частково втратили працездатність через захворювання чи травму

В Україні для певних категорій осіб передбачена пенсія по інвалідності. Виплата для осіб з III групою інвалідності призначається на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії.

Як повідомили в Мінсоцполітики, її розмір розраховується залежно від віку людини та обставин, через які вона отримала інвалідність. Мінімальна сума пенсії становить 2093 гривні.

Для отримання пенсії за III групою інвалідності особі необхідно:

Звернутись до спеціалізованої комісії, яка встановлює групу та може призначити додаткове обстеження;

Подати заяву про призначення пенсії до Пенсійного фонду протягом трьох місяців з дня встановлення непрацездатності, щоб виплати почалися з моменту встановлення інвалідності;

Варто зауважити, якщо людина знову втратила працездатність після періоду відновлення здоров’я або якщо її виплати призупинено через несплату внесків без поважних причин, то вона може відновити свою пенсію з дати відновлення інвалідності.

Які виплати отримують люди з III групою

Виплати для осіб з III групою інвалідності становлять:

50% від пенсійного забезпечення за віком для осіб з III групою інвалідності;

Виплати для постраждалих від Чорнобильської катастрофи або ліквідаторів обчислюються на основі заробітку в зоні відчуження між 1986 та 1990 роками або як п'ятикратний розмір мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року;

Для постраждалих через воєнні дії виплати складають 60% від військового забезпечення. У 2024 році суми виплат збільшилися через зростання прожиткового мінімуму в Україні, який зріс з 2 589 гривень до 2 920 гривень.

Мінімальні державні виплати по інвалідності наразі становлять:

для осіб I групи інвалідності – не менше 2 760 гривень;

для осіб II та III груп інвалідності, які не працюють – не менше 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю II чи III групи – не менше 2 093 гривень. Додатково до пенсії по інвалідності можуть застосовуватись надбавки, підвищення, спеціальні пенсії, включаючи пенсії за особливі заслуги перед державою, за умови права на них.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у кого з українців з 1 квітня виросли пенсії.