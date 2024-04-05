Сумма не будет заоблачной: в "Нафтогазе" дали совет, как не переплачивать за газ с новыми тарифами

Если делать это вовремя, то и вопросов не будет

С новыми тарифами на газ украинцев ждут гораздо большие суммы в платежках. Однако есть способ, который поможет не получать заоблачные цифры, а платить исключительно за голубое топливо.

Об этом рассказали в компании "Нефтегаз". Отмечается, что следует лишь своевременно передавать показания счетчика.

При передаче показателей счетчика в срок потребители получают платежки, в которых была начислена цена за поставленный и использованный газ. Игнорирование этого приводит к тому, что при расчете платежной квитанции клиента компании берется средний показатель потребления, что часто приводит неожиданно большим суммам в платежках.

Поэтому важно передавать показатели счетчиков с 1 по 5 число каждого месяца, учитывая выходные и праздничные дни. Более того, передать показатели можно в несколько способов. "Нефтегаз" позволяет это сделать через вебсайт компании, через чат облгаза или позвонив в свой облгаз. Другие поставщики газа также дают своим потребителям возможность передавать показатели онлайн или по телефону.

В то же время в "Нафтогазе" напомнили, что украинцы, получающие два отдельных счета за газ — один за его потребление, а второй за поставки, имеют возможность воспользоваться определенными льготами.

Напомним, что "Телеграф" писал о том, кто из граждан Украины может не платить за поставки газа, ведь имеет право на специальную льготу.