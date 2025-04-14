Зрадниця Більченко відзначилася в Росії у стилі радянських доносів і мало не отримала по обличчю

Інцидент трапився на спектаклі Більченка

У російському Санкт-Петербурзі заарештували на сім діб місцеву мешканку Василису Магрицьку, яка викрикнула "Слава Україні! Героям Слава" під час провоєнної вистави. Її затримали за доносом української зрадниці-поетеси Євгенії Більченки, чию виставу і ставили того дня.

Інформацію про це оприлюднюють російські ЗМІ. Там зазначають, що затримання відбулося 11 квітня у кафе Art Hall. Там відбувалася вистава "Отсутствие" Євгенії Більченко, яка родом з України, але живе в Росії та підтримує повномасштабну війну в Україну.

Так, за словами Більченка, одна із глядачок — колишня студентка РХДА Василина Магрицька — нібито "влаштувала провокацію" і під час оплесків прокричала "Слава Україні! Героям слава!" З цієї причини українська зрадниця написала донос.

Зазначається, що нібито Магрицька "виражалася нецензурною лайкою" на адресу Більченка.

"11 квітня 2025 року з 23.30 до 23.45 Магрицька, перебуваючи в приміщенні концертного залу, розташованого на Ситнинській вулиці, вигукувала гасло "Слава Україні", висловлювалася нецензурною лайкою на адресу Б., на зауваження не реагувала. За протоколом за ст. клопотань не заявила, обставини, викладені в протоколі про адміністративне правопорушення, не визнала, відмовилася від надання пояснень", — заявили в об’єднаній пресслужбі судів Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де зараз перебуває прокремлівська пропагандистка Тетяна Монтян, яка стала неугодною росіянам. Адвокатку, яка у минулому захищала українських активістів, чекають за ґратами не лише у її рідній Україні, а й у самій країні-агресорі.