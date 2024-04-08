Более 11 тыс грн на ребенка: при каких обстоятельствах государство начислит помощь
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Деньги поступят на личный банковский счет
В Украине действует временная помощь "Ребенок не один" для детей, оставшихся без родительской опеки. Ее размер колеблется от минимальных 6407,5 гривны до максимальных 11186 гривны.
Такая выплата назначается на 6 месяцев. Об этом говорится в пресс-службе Министерства социальной политики со ссылкой на постановление "Некоторые вопросы осуществления деятельности по усыновлению и устройству детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, социальной защиты детей, оставленных без родительской опеки".
"Помощь "Ребенок не один" – это помощь на детей, оставшихся без родительской опеки, но не приобревших статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа. Помощь введена, чтобы семьи, в которых временно находятся такие дети, могли обеспечить им необходимые условия и уход", — говорится в сообщении.
Какой размер начисления
Сумма помощи равна тому, какую государство выплачивает в поддержку детей, уже имеющих статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, а именно:
- 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка (до 6 лет – 6 407,5 грн, от 6 до 18 лет – 7 990 грн);
- 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, на каждого ребенка с инвалидностью (соответственно, 8970,5 грн и 11186 грн).
Помощь будет назначаться сроком на 6 месяцев и обращаться за ней можно будет с момента вступления в силу постановления.
Следует заметить, что предоставление выплаты может быть продлено, если период временного устройства ребенка в семье родных или близких тоже продлен приказом Службы по делам детей.
Кроме того, основаниями для начисления также будут случаи, когда родители или один из родителей:
- умер или погиб (а другой родитель не исполняет своих обязанностей);
- находится во временной оккупации, окружении;
- находится в розыске как пропавший без вести при особых обстоятельствах или признанный таковым;
- находится в плену государства-агрессора;
- лишен свободы (задержание, взятие в заложники) государством-агрессором;
Оказание помощи состоится на личный банковский счет лица или на отделение почты по месту жительства.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что алименты на детей у Украины выросли.