Более 11 тыс грн на ребенка: при каких обстоятельствах государство начислит помощь

Деньги поступят на личный банковский счет

В Украине действует временная помощь "Ребенок не один" для детей, оставшихся без родительской опеки. Ее размер колеблется от минимальных 6407,5 гривны до максимальных 11186 гривны.

Такая выплата назначается на 6 месяцев. Об этом говорится в пресс-службе Министерства социальной политики со ссылкой на постановление "Некоторые вопросы осуществления деятельности по усыновлению и устройству детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, социальной защиты детей, оставленных без родительской опеки".

"Помощь "Ребенок не один" – это помощь на детей, оставшихся без родительской опеки, но не приобревших статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа. Помощь введена, чтобы семьи, в которых временно находятся такие дети, могли обеспечить им необходимые условия и уход", — говорится в сообщении.

Какой размер начисления

Сумма помощи равна тому, какую государство выплачивает в поддержку детей, уже имеющих статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, а именно:

2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка (до 6 лет – 6 407,5 грн, от 6 до 18 лет – 7 990 грн);

3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, на каждого ребенка с инвалидностью (соответственно, 8970,5 грн и 11186 грн).

Помощь будет назначаться сроком на 6 месяцев и обращаться за ней можно будет с момента вступления в силу постановления.

Следует заметить, что предоставление выплаты может быть продлено, если период временного устройства ребенка в семье родных или близких тоже продлен приказом Службы по делам детей.

Кроме того, основаниями для начисления также будут случаи, когда родители или один из родителей:

умер или погиб (а другой родитель не исполняет своих обязанностей);

находится во временной оккупации, окружении;

находится в розыске как пропавший без вести при особых обстоятельствах или признанный таковым;

находится в плену государства-агрессора;

лишен свободы (задержание, взятие в заложники) государством-агрессором;

Оказание помощи состоится на личный банковский счет лица или на отделение почты по месту жительства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что алименты на детей у Украины выросли.