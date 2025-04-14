"Роби зі мною все, що хочеш": соціальний експеримент у Києві закінчився знущаннями з блогера

Коментатори були обурені

У центрі Києва блогер провів соціальний експеримент на підтримку ЗСУ, який практично переріс у публічне приниження. Перехожі спершу реагували з доброзичливістю, однак згодом деякі почали знущатися з учасника акції.

Про це свідчить відео, яке блогер з ніком "dzhenya" опублікував у своїй соціальній мережі. На ньому видно, як хлопець стоїть із табличкою "За донат на ЗСУ роби зі мною все, що хочеш" та збирає кошти на автомобіль для Сил оборони.

Перші хвилини відео — зворушливі: одна жінка принесла йому булочку та газований напій, інші — обіймали, вкривали шарфом, цілували у щоку. Але далі ситуація змінилася — перехожі почали малювати маркером непристойності на його тілі, поливати напоями, бити яйця об голову, обсипати борошном і заливати олією.

Відео викликало бурхливу реакцію в мережі. Коментатори здебільшого обурені побаченим. "На початку подумав, що ми справді кращі за росіян. В кінці — засмутився", — написав один з користувачів.

Інший додав: "Цим соціальним експериментом ми побачили, які жорстокі люди в нас". У коментарях також лунають обвинувачення на адресу батьків учасників інциденту, а деякі закликають "змінити місцями" тих, хто знущався та самого блогера.

На момент публікації ролик зібрав понад 64 тисячі вподобань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Індії заарештували американського блогера з українським корінням за те, що той здійснив спроби потрапити на закритий острів Норт-Сентинел, де мешкає ізольоване плем’я, відоме ворожістю до чужинців.