Ексведучий проросійських каналів вийшов із СІЗО під заставу

Справу відкрили через його антиукраїнську діяльність

Ексведучий телеканалів "Наш" і "NewsOne", які перебувають під санкціями РНБО, Макс Назаров вийшов із СІЗО. Він сплатив заставу та наразі не перебуває під вартою.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела. Назарова підозрюють у поширенні російської пропаганди.

Раніше, у січні 2024 року, ексведучого заборонених каналів було взято під варту строком на два місяці за рішенням суду. Йому інкримінували дії, спрямовані на дестабілізацію інформаційного простору України в умовах повномасштабної війни.

Водночас суд визначив альтернативний запобіжний захід — заставу у розмірі 12 мільйонів гривень. Пізніше суму було знижено до 8,5 мільйонів, а термін тримання під вартою продовжено до 18 квітня.

Нагадаємо, Макс Назаров був відомий як телеведучий програм на каналах, пов’язаних із проросійськими політиками, зокрема з оточенням Віктора Медведчука. Канали "Наш" і "NewsOne" були під санкціями та припинили мовлення за рішенням РНБО ще у 2021 році. Попри це, Назаров залишався активним у публічному просторі, ведучи Telegram-канал та YouTube-шоу, де, за даними слідства, поширював проросійські наративи.

Назаров у залі суду

Служба безпеки України проводила обшуки в Назарова та зібрала масштабну доказову базу. СБУ отримала висновки незалежних експертиз, які підтверджують антиукраїнську діяльність підозрюваного. За вчинені правопорушення Назарову загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ зловила "щура" з Яворівського полігону. Йому доручили ліквідувати командирів ЗСУ.