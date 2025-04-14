Не тільки відмовитись від м'яса: що категорично заборонено робити у Чистий четвер

Не дотримуючись цих заборон, можна лишитися без щастя на весь наступний рік

Чистий четвер — один із найважливіших днів Страсного тижня, який передує Великодню. Цьогоріч він припадає на 17 квітня. Цей день повний духовного змісту, а також багатий на народні прикмети та забобони. Серед них і низка заборон, яких варто дотримуватися, адже вважалося, що це запорука добробуту і здоров'я у родині.

Цей день символізує очищення душі і тіла, а також підготовку о Воскресіння Христа. "Телеграф" розповість, яких заборон треба дотримуватися в цей день.

Що не можна робити в Чистий четвер

Залишати в домі безлад . За прикметами, розкидані речі, невимитий посуд чи невипрана білизна і бруд накличуть конфлікти та невдачі на цілий наступний рік. Тому обов'язково треба влаштувати генеральне прибирання в цей день. Приділіть увагу не лише очищенню простору, а й голови — позбудьтеся від непотрібних думок. помислів.

. За прикметами, розкидані речі, невимитий посуд чи невипрана білизна і бруд накличуть конфлікти та невдачі на цілий наступний рік. Тому обов'язково треба влаштувати генеральне прибирання в цей день. Приділіть увагу не лише очищенню простору, а й голови — позбудьтеся від непотрібних думок. помислів. Виливати біля дому брудну воду. Вважається, що вода, якою ви мили підлогу, містить негативну енергію. Тому її варто вилити подалі від вашого помешкання.

Позичати гроші і виносити речі з дому . Заборонено давати кошти в борг або речі. Вважається, що разом із ними можна "віддати" своє щастя та добробут. Однак рекомендується перерахувати усі гроші, які є вдома, тричі на день — вранці, вдень та ввечері.

. Заборонено давати кошти в борг або речі. Вважається, що разом із ними можна "віддати" своє щастя та добробут. Однак рекомендується перерахувати усі гроші, які є вдома, тричі на день — вранці, вдень та ввечері. Вживати певну їжу. Оскільки Чистий четвер припадає на період Великого посту, заборонено вживати м’ясо, рибу, яйця та молочні продукти. Це час духовного очищення та стриманості

Оскільки Чистий четвер припадає на період Великого посту, заборонено вживати м’ясо, рибу, яйця та молочні продукти. Це час духовного очищення та стриманості Сваритися і ображати інших. Цей день варто провести у мирі й злагоді. Зберігайте чистоту не тільки в оселі, але й у вчинках.

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Що можна робити у Чистий четвер

Прибирати дім . Очистіть увесь простір — з ним піде негатив. Обов'язково вимийте вікна, підлогу та викиньте мотлох. У народі казали: "Як у Чистий четвер не прибереш, так цілий рік у смітті й житимеш".

. Очистіть увесь простір — з ним піде негатив. Обов'язково вимийте вікна, підлогу та викиньте мотлох. У народі казали: "Як у Чистий четвер не прибереш, так цілий рік у смітті й житимеш". Готувати паски та фарбувати яйця. В цей день починають випікати паски, фарбувати крашанки та готувати інші великодні страви.

В цей день починають випікати паски, фарбувати крашанки та готувати інші великодні страви. Пробачати й миритися. Якщо ви конфліктуєте з кимось, варто залагодити усі сварки. Духовна чистота — це не лише молитви, а й щире серце без злості.

Якщо ви конфліктуєте з кимось, варто залагодити усі сварки. Духовна чистота — це не лише молитви, а й щире серце без злості. Рахувати гроші. У Чистий четвер є обряд: тричі перераховувати гроші — вранці, вдень та ввечері. Це робиться мовчки, аби "гроші водилися весь рік".

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні "проводи" і що не можна робити на цвинтарях у ці дні. У ці дні заведено замовляти поминальні служби та молитися за упокій душ.