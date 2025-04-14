Не тільки відмовитись від м'яса: що категорично заборонено робити у Чистий четвер
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Не дотримуючись цих заборон, можна лишитися без щастя на весь наступний рік
Чистий четвер — один із найважливіших днів Страсного тижня, який передує Великодню. Цьогоріч він припадає на 17 квітня. Цей день повний духовного змісту, а також багатий на народні прикмети та забобони. Серед них і низка заборон, яких варто дотримуватися, адже вважалося, що це запорука добробуту і здоров'я у родині.
Цей день символізує очищення душі і тіла, а також підготовку о Воскресіння Христа. "Телеграф" розповість, яких заборон треба дотримуватися в цей день.
Що не можна робити в Чистий четвер
- Залишати в домі безлад. За прикметами, розкидані речі, невимитий посуд чи невипрана білизна і бруд накличуть конфлікти та невдачі на цілий наступний рік. Тому обов'язково треба влаштувати генеральне прибирання в цей день. Приділіть увагу не лише очищенню простору, а й голови — позбудьтеся від непотрібних думок. помислів.
- Виливати біля дому брудну воду. Вважається, що вода, якою ви мили підлогу, містить негативну енергію. Тому її варто вилити подалі від вашого помешкання.
- Позичати гроші і виносити речі з дому. Заборонено давати кошти в борг або речі. Вважається, що разом із ними можна "віддати" своє щастя та добробут. Однак рекомендується перерахувати усі гроші, які є вдома, тричі на день — вранці, вдень та ввечері.
- Вживати певну їжу. Оскільки Чистий четвер припадає на період Великого посту, заборонено вживати м’ясо, рибу, яйця та молочні продукти. Це час духовного очищення та стриманості
- Сваритися і ображати інших. Цей день варто провести у мирі й злагоді. Зберігайте чистоту не тільки в оселі, але й у вчинках.
Що можна робити у Чистий четвер
- Прибирати дім. Очистіть увесь простір — з ним піде негатив. Обов'язково вимийте вікна, підлогу та викиньте мотлох. У народі казали: "Як у Чистий четвер не прибереш, так цілий рік у смітті й житимеш".
- Готувати паски та фарбувати яйця. В цей день починають випікати паски, фарбувати крашанки та готувати інші великодні страви.
- Пробачати й миритися. Якщо ви конфліктуєте з кимось, варто залагодити усі сварки. Духовна чистота — це не лише молитви, а й щире серце без злості.
- Рахувати гроші. У Чистий четвер є обряд: тричі перераховувати гроші — вранці, вдень та ввечері. Це робиться мовчки, аби "гроші водилися весь рік".
Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні "проводи" і що не можна робити на цвинтарях у ці дні. У ці дні заведено замовляти поминальні служби та молитися за упокій душ.