Сезон клубники скоро будет открыт: какими могут быть цены на эту ягоду в Украине

Этот товар в Украине еще не созрел

Популярные фрукты в Украине дорожают, и такую участь ждет клубника. Уже в мае появятся первые ягоды и, по словам экспертов, ее стоимость может быть на 10% выше, чем в прошлом.

Как сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии для РБК-Украина, сезон клубники обычно начинается с середины мая и продолжается до конца лета. На ситуацию с урожайностью может повлиять погода.

"Следующие несколько недель ожидается прохладная погода, которая не даст ягодам активно расти. Несмотря на раннее тепло, есть риски ночных заморозков, которые влияют на производство", — говорит Максим Гопка.

По его прогнозу, один и тот же объем клубники для украинцев может обойтись в 10% дороже, чем в прошлом.

В то же время руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович отмечает, что сейчас уже наблюдаются потери урожая ягод из-за заморозков. Поэтому, как следствие это может стать причиной удорожания товара на местном рынке.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как изменились цены на яблоки в Украине и почему произошло удорожание.