Предложения много, но качество "страдает": какой популярный овощ продолжает дешеветь

И хотя сейчас он дешевеет, однако все равно в 2,7 раза дороже, чем в прошлом году

И хотя некоторые овощи борщового набора, например белокочанная капуста, постепенно дорожают, но картофель не попал в этот список. Через неделю его стоимость упала на 14% и удешевление товара может продержаться и дальше.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, фермеры вынуждены снижать цены на этот овощ по 3 причинам. Стоимость картофеля колеблется в пределах от 12 до 17 гривен за килограмм.

По словам игроков на рынке, негативная тенденция является следствием большого предложения картофеля, уменьшением спроса на рынке и частого нежелания покупателей закупать товар из-за его низкого качества.

"Отметим, что в настоящее время картофель в Украине стоит в среднем в 2,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года", — объясняют эксперты.

Что касается прогноза будущих цен на картофель, то украинские фермеры говорят о дальнейшем удешевлении в этом сегменте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что цены на сыр и колбасу в украинских магазинах начали падать. Один из них сменил ценник с разницей почти 90 гривен.