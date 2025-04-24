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"Мона Ліза" вже не та: якби відомих героїв картин малювали після Великодніх застіль (фото)

Автор
Влад Пєрязєв
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Картина Яна ван Ейка "Портрет подружжя Арнольфіні" і версія від Sora "Портрет подружжя Арнольфіні після Пасхи" Новина оновлена 24 квітня 2025, 20:42
Картина Яна ван Ейка "Портрет подружжя Арнольфіні" і версія від Sora "Портрет подружжя Арнольфіні після Пасхи". Фото Колаж Телеграфу

Навіщо лякатися цифри на вагах, якщо можна посміятися з неї

Святкування Великодня та й приготування до нього приносять не аби яку радість. Тим паче, що у свято Воскресіння Христового на столі традиційно буде безліч яскравих смаколиків. Подекуди їх так багато, що доводиться думати, куди все подіти. А ті страви, які все ж подужали за столом, позначаються на фігурі.

Всім знайомий страх перед тим, як ставати на ваги після Великодніх свят, розуміючи, що у свої джинси з минулого сезону можеш і не влізти. Аби легше пережити цей маленький стрес, "Телеграф" попросив ШІ показати, що було б, якби героїв і героїнь відомих картин малювали після Великодня.

Картина "Крик" Едварда Мунка і версія від Sora з товстим персонажем на вагах
Назва картини "Крик" добре описує ситуацію. Автор оригіналу Едвард Мунк
Картина "Мона Ліза" та її повна версія від Gemini
Мона Ліза і її післясвяткова версія від Gemini
Картина "Американська готика" та версія від Sora у більш веселих тонах, де подружжя на картині повне та веселе
Помітно, що сумне подружжя з картини "Американська готика" скинуло стрес
Картина Яна Вермеєра "Дівчина з перловою сережкою" та її пишна версія від нейромережі Reve
"Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермеєра має такий самий загадковий погляд й у післясвятковій версії від нейромережі Reve
Картина Рене Магрітта "Син людський" і його версія від Sora, де навіть стало видно риси обличчя
Нарешті ми побачили риси обличчя загадкового чоловіка з картини Рене Магрітта "Син людський"
Автопортрет Ван Гога та повний Ван Гог від ШІ
Автопортрет Ван Гога і портрет митця від ШІ, якби він їв пасочки

Тим часом на носі в українців вже поминальні дні й до них тривають приготування. Тож "Телеграф" розповідає, чому на кладовище не варто нести штучні квіти. Краще сходити за справжніми, адже засушений букет з часом все одно виглядатиме органічніше, ніж пластик, що вицвів. Крім того, рештки тисяч штучних букетів потім потрапляють у довкілля, що хвилює екологів. А от аспектом, за який хвилюється багато молоді, коли йде з родичами на кладовище, є традиції. Ми розповімо вам, що не варто робити на кладовищі, аби не розгнівати вищі сили та ваших більш обізнаних родичів.

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#Меми #Великдень #ШІ #ChatGPT