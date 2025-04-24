"Мона Ліза" вже не та: якби відомих героїв картин малювали після Великодніх застіль (фото)

Навіщо лякатися цифри на вагах, якщо можна посміятися з неї

Святкування Великодня та й приготування до нього приносять не аби яку радість. Тим паче, що у свято Воскресіння Христового на столі традиційно буде безліч яскравих смаколиків. Подекуди їх так багато, що доводиться думати, куди все подіти. А ті страви, які все ж подужали за столом, позначаються на фігурі.

Всім знайомий страх перед тим, як ставати на ваги після Великодніх свят, розуміючи, що у свої джинси з минулого сезону можеш і не влізти. Аби легше пережити цей маленький стрес, "Телеграф" попросив ШІ показати, що було б, якби героїв і героїнь відомих картин малювали після Великодня.

Назва картини "Крик" добре описує ситуацію. Автор оригіналу Едвард Мунк

Мона Ліза і її післясвяткова версія від Gemini

Помітно, що сумне подружжя з картини "Американська готика" скинуло стрес

"Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермеєра має такий самий загадковий погляд й у післясвятковій версії від нейромережі Reve

Нарешті ми побачили риси обличчя загадкового чоловіка з картини Рене Магрітта "Син людський"

Автопортрет Ван Гога і портрет митця від ШІ, якби він їв пасочки

Тим часом на носі в українців вже поминальні дні й до них тривають приготування. Тож "Телеграф" розповідає, чому на кладовище не варто нести штучні квіти. Краще сходити за справжніми, адже засушений букет з часом все одно виглядатиме органічніше, ніж пластик, що вицвів. Крім того, рештки тисяч штучних букетів потім потрапляють у довкілля, що хвилює екологів. А от аспектом, за який хвилюється багато молоді, коли йде з родичами на кладовище, є традиції. Ми розповімо вам, що не варто робити на кладовищі, аби не розгнівати вищі сили та ваших більш обізнаних родичів.