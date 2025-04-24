Отримувала звання "заслуженої" від Януковича: який вигляд має донька найбагатшого пенсіонера України Ківалова

Донька політика зникла з радарів

Колишній нардеп "Партії регіонів" Сергій Ківалов, який приймав нагороду від диктатора Володимира Путіна, виявився найбагатшим пенсіонером в Україні. Він має єдину доньку – Тетяну Ківалову, від дружини Наталії, яка одягала на публіку діаманти.

"Телеграф" розкаже, яким є життя доньки найбагатшого пенсіонера в Україні, і де вона зараз.

Що відомо про Тетяну Ківалову

Тетяна Ківалова народилася у 1976 році в Костанаї, що у Казахстані, де жив з дитинства її батько, Сергій Ківалов. Згодом родина переїхала в Одесу. У 1993 році Ківалова завершила навчання у школі-гімназії № 119 з поглибленим вивченням англійської мови.

У 1998 році Тетяна закінчила Одеську державну юридичну академію, де навчалась на факультеті державного управління та міжнародних відносин. У 2001 році вона стала кандидаткою юридичних наук, а у 2008 році — доктором юридичних наук.

Ківалова стала доктором юридичних наук, фото з мережі

Упродовж 5 років Тетяна працювала адвокатом у компанії "Полонський та Партнери" та входила до Одеської обласної колегії адвокатів. У 2001 році вона стала викладати в Одеській національній юридичній академії на посадах асистента, доцента та професора на різних кафедрах. Окрім цього, вона є директором юридичної фірми "ТСК".

Упродовж 8 років Ківалова працювала депутатом Одеської міської ради та входила до постійної комісії із законності та правопорядку. Вона належала до проросійської "Партії регіонів". У 2013 році тодішній президент Віктор Янукович надав Тетяні звання "Заслужений юрист України".

Ківалова була депутатом в Одесі, фото з мережі

Ківалова розповідала, що її родина ніколи не була бідною. Зокрема, вони жили в центрі Одеси та мали автівку.

"Ми ніколи не жили бідно — все-таки тато — доктор наук і професор, у нас завжди була машина, квартира в центрі Одеси. Але з іншого боку, я не могла піти в Одесі в комісіонку і купити все, що захочу. І тільки коли в 93-м він став консультантом фірми "Одесаінтерторг", почав часто їздити у відрядження в Німеччину, Австрію, тоді лише ситуація змінилася. Це були не Бог-зна які гроші як на теперішній час, але все-таки", — ділилась Тетяна.

Ківалова хизувалась, що не була бідною, фото з мережі

Також донька Ківалова з'являлась на публіці з сумкою елітного бренду Hermes. З'ясувалось, що вартість такої, яку носила Тетяна, становила 21,5 тисяч доларів. В інтернет-барахолках її можна було придбати трохи дешевше — за 13,7 тисяч доларів.

Особисте життя Тетяни Ківалової

Тетяна вперше вийшла заміж, будучи студенткою. Тоді вона народила сина Сергія. Жінка зазначала, що вони з чоловіком надто рано вступили у шлюб. Згодом у кожного з'явилися власні інтереси, і вони не змогли жити разом.

"Ми з чоловіком розлучились кілька років тому. Зараз просто друзі. По-іншому й бути не може, адже в нас спільна дитина. Мій колишній чоловік хороший хлопець, але, очевидно, надто рано ми одружилися. За якийсь час у кожного з нас з'явилися свої інтереси. Ми подорослішали та зрозуміли, що не можемо жити разом", — пояснювала вона.

Ківалова вийшла заміж під час студентства, фото з її соцмереж

У 2010 році Ківалова вдруге вийшла заміж за Олега Бондаря. На той час він був головою Комісії зі спрощення процедур контролю вантажів, пасажирів та транспортних засобів у морських торгових портах України. У 2011 році його звільнили з посади заступника міністра транспорту та зв’язку.

"Ми відзначали, і святкування були справжні. Відзначали ми в Одесі, у кафе Національного університету Одеська юридична академія", — розповідав Ківалов.

Ківалова вийшла заміж вдруге, фото Story

Ківалова з чоловіком, батьками і сином, фото TABLOID

Тетяна зазначала, що її весільна сукня була американського дизайнера, яку вона купила у Москві, коли перебувала там у відрядженні. Окрім цього, Ківалова не лише взяла шлюб, але й повінчалась з Бондарем.

"Так, була біла сукня, достатньо скромна, але дуже гарна. Американський дизайнер. В мене не було часу готуватися — ми вирішили обвінчатися так швидко… І я так: "А, не куплю, то одягну щось з того, що у мене є!". І абсолютно випадково я поїхала до Москви у відрядження, у справах, і купила це плаття дуже вдало, і як виявилося, дуже красиве", — розповідала Тетяна.

Ківалова повінчалась з Бондарем, фото TABLOID

Де зараз Тетяна Ківалова

У листопаді 2021 року "Слідство.Інфо" з'ясувало, що на доньку Ківалова в Лондоні зареєстрували одразу 5 об’єктів нерухомості, 3 з яких вартували щонайменше 13,5 мільйона доларів. Нерухомість придбали в період з 1999 по 2003 роки через офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах. Тоді Ківалов був народним депутатом ВРУ.

На доньку Ківалова реєстрували нерухомість у Лондоні, фото з її соцмереж

Ківалова з батьками у 2020 році, фото slovo.odessa.ua

Останній пост Ківалової у фейсбуці зроблений ще у 2019 році. Тоді вона поширила власну світлину зі словами "Сергій Ківалов. За Одесу". Нардеп балотувався у парламент, але програв вибори висуванцю від "Слуги народу" Олексію Леонову.

Ківалова не веде соцмережі, скриншот з її сторінки у фб

У 2023 року донька колишнього регіонала була вказана співавтором методичних рекомендацій для Національного університету "Одеська юридична академія". Достеменно невідомо, де вона зараз живе і чим займається. Є ймовірність, що Тетяна продовжує викладати в Одеській юракадемії.

Ківалова з батьками, чоловіком і сином у 2020 році

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